تصريحات قوية من مدرب بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الأهلي
أبدى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز جاهزية فريقه لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز .
وقال جونيس عبر تصريحات للحساب الرسمي لبيراميدز أن فريقه يدخل مباراة اليوم رافعا شعار الفوز رغم قوة الفريق المنافس ، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعفه من التحضير الجيد للمباراة نظرا لتوليه المسئولية قبل يومين فقط من المواجهة إلا أنه يثق فى فوز فريقه .
وأضاف أن جودة لاعبي بيراميدز وامتلاكه مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين كانت السبب الرئيسي فى الموافقة على تدريب الفريق فى هذا الوقت الصعب .
واستقر تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام .
وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز استمرار الاعتماد على أحمد الشناوى فى حراسة المرمى على حساب شريف إكرامى بعد المستوى المميز الذى قدمه الشناوى فى مباراتى الرجاء المغربي بنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية .
وفجر جونيس مفاجأة باستبعاد الثانئى الأساسى فى خط الدفاع على جبر وأسامة جلال بجانب محمد فاروق وإسلام عيسي .
ومن المقرر أن يدخل بيرامدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد فتحى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى .
خط الوسط : نبيل دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد .
خط الهجوم : رمضان صبحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري .