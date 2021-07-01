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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة.. أستاذ مناعة يحذر من الافراط في تناول القهوة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع قرب بدء امتحانات الثانوية العامة  بالمدارس يلجأ الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى شرب المنبهات خاصة شرب القهوة لذلك نقدم عدة نصائح للطلاب لعدم الإفراط في تناول القهوة .

 

أكد  الدكتور  خالد أبو شنب ” وكيل  كلية الصيدلية بجامعة عين شمس وأستاذ المناعة، أن شرب القهوة أمر خاطئ للغاية لأنه يضغط على المخ من خلال السهر لأوقات طويلة ويؤثر على تركيز الطالب في النهار خاصة اثناء فترة امتحانات الثانوية العامة .

 

 

وأضاف الدكتور خالد خلال تصريحاته لصدي البلد  أن الحرمان من النوم يضعف الأداء الي  أن الإفراط في المنبهات له أضرار كثير على الصحة ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي بإستمرار، خلال فترة الإمتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

 

 

وأشار استاذ المناعة الي انه عند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب الي سرعة ضربات القلب، مشيرا إلي الكفايين يساعد علي السهر لفترات طويلة، ولكن بعد إنتهاء الإمتحان او المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

 

وأوضح ان القهوة قد تساعد على الإنتباه على المعلومات التي يتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل ولكن لم ننصح بالافراط بشرب المنبهات .

 

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وتابع أن القهوة بطبيعتها مادة مدرة للبول ، وتجعلك تفقد سوائل الجسم بشكل سريع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيتخلص الجسم من السوائل بالعرق و التبول ، لذا فيفضل التقليل من استهلاك القهوة في الصيف ، وضرورة تناول المزيد من الماء والعصائر الطبيعية لمنع جفاف الجسم . 

 

أشار الدكتور خالد ان التغذية السليمة مهمة للغاية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لذلك قدم  عدة  نصائح لتقوية المناعة للحصول علي صحة افضل :

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

– الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

 

 

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