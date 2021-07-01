فى ذكرى ميلاد وحيد حامد.. نبيلة عبيد تكشف سر ذبح أضحية قبل تصوير فيلمه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد والذى رحل عن عالمنا أوائل العام الجارى بعد تقديم عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى تظل محفورة فى الوجدان ليحفر وحيد حامد اسمه فى تاريخ الفن المصرى بحروف من نور.

ووُلد الكاتب الكبير وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح في الشرقيّة وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965 .

بدأ وحيد حامد مشواره مع الكتابة منذُ أواخر الستينات وامتد مشواره لسنوات طويلة كان فيها خير سفير لبلده وللدراما المصرية، فتظل أعماله من أهم ما قدمت السينما المصرية والفن المصرى بوجه عام.

وحيد حامد

3 أفلام :

تعاون الكاتب لكبير وحيد حامد مع الفنانة نبيلة عبيد فى عدد من الأعمال السينمائية وهم: التخشيبة ، كشف المستور، الراقصة والسياسي.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، العديد من الكواليس التى جمعتها بالفنان الراحل، وأبرزها فى فيلم الراقصة والسياسى حيث أكدت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الراحل وحيد حامد، إنه استغرق فى كتابة هذا الفيلم شهراً حيث عقدت معه جلسة فى مكتب منتج الفيلم وطلبوا منه كتابة سيناريو عن الرواية الشهيرة للكاتب إحسان عبد القدوس ووعدهم بعد شهر بأن يكون السيناريو جاهزاً وهو ما حدث، مؤكدة أن كل العناصر المشاركة فى العمل ظهرت فى أفضل حالاتها فقد كان الجميع فى حالة توهج.

أفيس الراقصة والسياسى

وأضافت نبيلة عبيد: قدمت مع وحيد حامد عدد من الأفلام التى تعد من أفضل أعمالى التى قدمتها خلال مشوارى الفنى، كما أن وحيد حامد على المستوى الشخصى طيب الأخلاق وعفيف اللسان، وفقدت مصر واحداً من أهم رموزها الفنية ولكن يظل حاضراً من خلال اعماله .

كشف المستور :

أما عن فيلم كشف المستور والذى تعاونت فيه مع الراحل وحيد حامد إيضاً، فتقول: كنت أقسمت ألا أعمل فى شهر أغسطس بسبب إصابتى بالتعب فى تصرير المشاهد الخارجية إلا أني تراجعت عن القرار بسبب سيناريو كشف المستور.

وأضافت: عرض على المخرج عاطف الطيب والمؤلف وحيد حامد سناريو العمل وحاز على إعجابى بشكل كبير، وكان من المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر أغسطس ، مما جعلنى أقوم بذبح أضحية تكفيراً عن القسم الذى تراجعت عنه.