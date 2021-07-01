عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيواجه الصعب.. ترامب يشكك مجددا في القدرات العقلية لـ بايدن

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

تفاخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجددًا باجتيازه اختبار قياس مستوى الإدراك الذي خضع له في عام 2018، وذلك أثناء زيارته للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمس الأربعاء.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أعاد ترامب إعلان نجاحه في الاختبار، خلال اجتماع مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، حيث شكك الأول في قدرة خلفه جو بايدن على اجتيازه.

عقب تحقيق ضريبي.. توجيه التهم لمنظمة ترامب ومديرها المالي

بايدن يرشح رئيسة جامعة بنسلفانيا لمنصب سفيرة أمريكا لدى ألمانيا

ووفقًا للموقع، فعلى الرغم من أن ترامب قد وصف النتيجة كدليل على تألقه، إلا أنها في الواقع هي عملية فحص أساسية للبحث عن أدلة على وجود مشاكل معرفية وادراكية للرئيس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنجح الغالبية العظمى من الناس في الاختبار بسهولة.

اجتياز ترامب

وقال ترامب: "هل تفوقت في ذلك؟ لقد تفوقت عليه. وأود أن أرى بايدن يفوز به.. لن يفوز به".

وأضاف "سينجح في السؤالين الأولين.. هناك 35 سؤالًا وأول سؤالين أو ثلاثة سهلة للغاية بشأن الحيوانات.. لكن عندما يصل إلى السؤال الـ 20، سيواجه بعض الوقت الصعب.. أعتقد أنه سيواجه أوقاتًا عصيبة".

وخلال عدد من المقابلات الماضية قبل وبعد خسارته في انتخابات 2020، شكك ترامب في القدرات العقلية لـ جو بايدن، مؤكدا أنه سيفشل في إجراء الاختبار الذي يقيس ذلك.

ترامب جو بايدن قدرات بايدن ترامب وبايدن قياس مستوى الإدراك

ترشيحاتنا

هل يفقد المنتخب الأولمبي جهود لاعبي الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

الرئيس السيسي : التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها

شاهد.. تسريب جديد يكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3

ننشر تفاصيل خطة مصر لتصدير الثوم والزيتون والبطاطس للبرازيل .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. أستاذ مناعة يحذر من الافراط في تناول القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

تعرض فتاة البوركيني لحادث علي الطريق.. وهبة قطب: بنتى صورت الفيديو بتلقائية

بالزيادة السنوية وبتكلفة 282 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو لـ10.5 مليون مستفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ