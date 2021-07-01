سيواجه الصعب.. ترامب يشكك مجددا في القدرات العقلية لـ بايدن

تفاخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجددًا باجتيازه اختبار قياس مستوى الإدراك الذي خضع له في عام 2018، وذلك أثناء زيارته للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمس الأربعاء.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أعاد ترامب إعلان نجاحه في الاختبار، خلال اجتماع مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، حيث شكك الأول في قدرة خلفه جو بايدن على اجتيازه.

ووفقًا للموقع، فعلى الرغم من أن ترامب قد وصف النتيجة كدليل على تألقه، إلا أنها في الواقع هي عملية فحص أساسية للبحث عن أدلة على وجود مشاكل معرفية وادراكية للرئيس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنجح الغالبية العظمى من الناس في الاختبار بسهولة.

اجتياز ترامب

وقال ترامب: "هل تفوقت في ذلك؟ لقد تفوقت عليه. وأود أن أرى بايدن يفوز به.. لن يفوز به".

وأضاف "سينجح في السؤالين الأولين.. هناك 35 سؤالًا وأول سؤالين أو ثلاثة سهلة للغاية بشأن الحيوانات.. لكن عندما يصل إلى السؤال الـ 20، سيواجه بعض الوقت الصعب.. أعتقد أنه سيواجه أوقاتًا عصيبة".

وخلال عدد من المقابلات الماضية قبل وبعد خسارته في انتخابات 2020، شكك ترامب في القدرات العقلية لـ جو بايدن، مؤكدا أنه سيفشل في إجراء الاختبار الذي يقيس ذلك.