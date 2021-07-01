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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بالحسنة وسط سيناء

رءيس مدينة الحسنة
رءيس مدينة الحسنة يتابع المركز التكنولوجي

انتهي  مجلس مدينة الحسنة  بوسط سيناء، من تجهيز مبني المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء،   انه تم الانتهاء من تجهيز المركز التكنولوجي للتشغيل ، حيث يضم المركز  (٤) جهاز حاسب ألي ، لتطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن المواطن وذلك لخدمة  المواطنين بقري الحسنة وسط سيناء . 

تطوير الخدمات :

 

وأضاف ،أن المجلس حريص علي تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بصوره حضارية ولائقة
وأكد اللواء أسامة،  بأن المركز يعمل علي تنظيم العمل في كافة الإدارات والمكاتب الخدمية من أجل راحة وخدمة أهالينا المواطنين بمركز ومدينة الحسنه وإنهاء طلباتهم وخدماتهم في سهوله ويسر وبأقصى سرعه 

وأشار اللواء رئيس المدينة، بالالتزام بضوابط الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة العاملين والمواطنين لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا المستجد.

التكنولوجي
 

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المركز التكنولوجي الشباك المواطنين سيناء

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