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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«صناع الخير» تضاعف جهودها في محاربة العمى بـ 6 محافظات

صناع الخير
صناع الخير

نجحت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية فى مضاعفة جهودها فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” على مدار الأسبوع الحالى خدمة لأكبر عدد من غير القادرين فى القرى الأشد احتياجا فى 6 محافظات.

 

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لـ “صناع الخير”، أن المؤسسة وفى إطار  حربها على العمى من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نجحت فى تقديم خدمات طبية نوعية فى مجال الحد من الإصابة بأمراض العيون لأهالي 7 قرى بـ 6 محافظات خلال هذا الأسبوع هى الغربية والبحيرة وبنى سويف والأقصر والمنيا والمنوفية.


وقال هاني عبد الفتاح إن “صناع الخير” نظمت ثلاث قوافل طبية متخصصة فى أمراض العيون هذا الأسبوع، أولها بقرية كفر الجزيرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، حيث قامت بتوقيع الكشف على عيون 550 مريضا، وتقديم العلاجا لـ 280 مريضا، وتشخيص احتياج 190 مواطنا لنظارات طبية، واحتياج 60 مواطنا لجراحات عيون مختلفة. 

 

وأضاف المدير التنفيذى لـ “صناع الخير”: “كما تم تنظيم  قافلة  بقرية اسطال مركز سملوط بالمنيا، تم خلالها توقيع الكشف على عيون 473 مواطنا، وتقديم علاج لـ 147 مريضا، وجار التنسيق لتوزيع النظارات وإجراء العمليات/ وفى محافظة الأقصر تم تنظيم قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بالتعاون مع بنك مصر تم خلالها توقيع الكشف على عيون 900 مواطن”.

 
وأوضح هاني عبد الفتاح أنه وفى إطار توزيع النظارات الطبية على الحالات المستحقة، قامت صناع الخير بتوزيع النظارات الطبية على 292 مواطنا من أهالى قرية سلانباي بالبحيرة، و291 مواطنا من أهالى قرية بلاي بالغربية، و283 مواطنا من أهالى قرية العراقية بالمنوفية. 

 

وأشار إلى أن “صناع الخير” نجحت  بدعم شركائها من المؤسسات الاقتصادية فى إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة لـ13 مواطنا من أهالى قرية سملا مركز قطور بالغربية، و18 مواطنا من أهالى قرية بنى بخيت ببنى سويف. 

 

وذكر هاني عبد الفتاح  أن جميع الخدمات الطبية التى تقدمها صناع الخير تقدم بالمجان تماما.

 
وكشف المدير التنفيذى لـ “صناع الخير” أن صناع الخير مستمرة فى حربها على العمى، حيث تنظم غدا، الجمعة، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية نواي مركز ملوى بالمنيا برعاية البنك الأهلي المصرى، كما تنظم بعد غد، السبت، قافلة أخرى بقرية سمهود مركز أبو تشت بقنا برعاية بنك مصر.

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