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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من المجهول وصححت مسارها التاريخى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب جيفارا الجافى، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة ٣٠ يونيو، أنقذت مصر من المصير المجهول ، وصححت مسارها التاريخى، وأعادت للمصريين دولتهم المختطفة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا ان في ذلك اليوم عام ٢٠١٣  استعادت مصر قوتها ومكانتها الدولية.

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وأضاف  الجافى في تصريح له اليوم، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، موقفه البطولى وكذلك موقف القوات المسلحة الباسلة في دعم وتأييد الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، الذين خرجوا للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، والقضاء على الظلم ومحاولات تقسيم البلاد واستغلال الدين في السياسة لأهداف خبيثة.  

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بعد مرور ثماني سنوات على ثورة يونيو، يزداد المصريين، إيمانا وإقتناعا، بها ليس فقط بسبب القضاء على حكم الجماعة الإرهابية، بل بسبب ما تشهده الدولة من إنجازات في شتى القطاعات، حيث ما شهدته البلاد هو ثورة في الإنجازات لتحقيق التنمية الحقيقية، الأمر الذى يؤكد أن الشعب المصرى كان على حق في ثورته الخالدة.

وأكد الجافى، إنجازات مصر في ثماني سنوات، هي إنجازات واقعية، لم تشهدها أي دولة مرت بذات الظروف التي مرت بها مصر، ولاسيما في ظل مواجهتها للإرهاب والتحديات الاقتصادية الكبيرة، متابعا، وهو الأمر جاء بتكاتف المصريين مع الرئيس السيسى، في مواجهة الصعاب التي تواجه البلاد من أجل بناء مصر الحديثة.

ووجه النائب جيفارا الجافى،  التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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