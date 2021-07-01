عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث الفيوم تواصل جهودها لكشف تفاصيل فيديو تحرش شابين بفتاة تجمع القمامة

لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول

 

تواصل مباحث الفيوم  ،  جهودها للوصول الى حقيقة وتفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الأجتماعى ( الفيس بوك )  بمحافظة الفيوم ، لشابين يضايقان فتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة بمدينة الفيوم.

 

وأوضح الفيديو، تحرش الشابين بالفتاة وملامسة جسدها أثناء جلوسها على الرصيف، وسط ضحكات الشابين ، كما تعدى أحدهما بالضرب عليها وصفعها على وجهها.

 

كما تعديا على الفتاة لفظيًا، وبالأيدي وملامسة جسدها وسط نوبة ضحك بأفعالهم. 

 

ومقطع الفيديو لفتاة ترتدي جلباب ، وطرحة سوداء، تطوف شوارع منطقة المسلة بمدينة الفيوم ، دافعت عن نفسها كثيرًا، وأمسكت حجرا  ورشقت به هؤلاء الشباب ، ثم بادلوها هي الأخرى بالضرب بالحجارة والاعتداء عليها.

 

 

جنايات الفيوم: المؤبد لشابين والسجن المشدد 10 سنوات لصياد لقتلهم أمين شرطة بالفيوم

 

fff
fff
مباحث الفيوم تواصل جهودها كشف فيديو تحرش شابين فتاة تجمع القمامة

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد وحيد حامد.. الشيخ الغزالى هاجم مسرحيته فى خطبة الجمعة

وزير الخارجية الروسي: يجب تسوية الخلافات حول سد النهضة بأسرع وقت ممكن

كيف تستعد الأسرة والطالب نفسيًا لامتحانات الثانوية العامة ..أستاذ علم اجتماع يجيب

نادٍ إفريقي يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

كارثة في إثيوبيا.. هل يواجه إقليم تيجراي مجاعة حقيقية؟

استغرقت ٤ ساعات.. مستشفى سوهاج الجامعي تُنقذ مُصاب بكورونا من نزيف بالمخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

تراشق لفظي بين إسلام الشاطر ونجم الزمالك.. إيه الحكاية

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

المزيد

ساحة رأي

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد مكى يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ