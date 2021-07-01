مباحث الفيوم تواصل جهودها لكشف تفاصيل فيديو تحرش شابين بفتاة تجمع القمامة

تواصل مباحث الفيوم ، جهودها للوصول الى حقيقة وتفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الأجتماعى ( الفيس بوك ) بمحافظة الفيوم ، لشابين يضايقان فتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة بمدينة الفيوم.

وأوضح الفيديو، تحرش الشابين بالفتاة وملامسة جسدها أثناء جلوسها على الرصيف، وسط ضحكات الشابين ، كما تعدى أحدهما بالضرب عليها وصفعها على وجهها.

كما تعديا على الفتاة لفظيًا، وبالأيدي وملامسة جسدها وسط نوبة ضحك بأفعالهم.

ومقطع الفيديو لفتاة ترتدي جلباب ، وطرحة سوداء، تطوف شوارع منطقة المسلة بمدينة الفيوم ، دافعت عن نفسها كثيرًا، وأمسكت حجرا ورشقت به هؤلاء الشباب ، ثم بادلوها هي الأخرى بالضرب بالحجارة والاعتداء عليها.