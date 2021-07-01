خلال تهنئته للشعب الصيني.. الرئيس السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها.. ويؤكد: أزمة جائحة كورونا أثبتت التعاون بين الدول

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب الصينى فى كلمة له اليوم، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصينى، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

الرئيس السيسي يهنئ الشعب الصيني بـ الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921، حيث إنه يتوافق مع الثالث والعشرين من شهر يوليو، وهو تاريخ عزيز على المصري أيضا، وذلك لأنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، والتي وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر ودعم جميع حركات التحرر في القارة الأفريقية.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته للذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن مصر أول دولة عربية وأفريقية وشرق أوسط تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها، وهذا العام، يكون قد مضى 65 من العلاقات بين البلدين.



وتابع: "أتقدم مجددا إلى الحزب الشيوعي والشعب الصيني الصديق، بكامل تهنئتى وتهنئة الشعب المصري لكم جميعا بهذه المناسبة، داعيا أن يحفظ الله عز وجل البلدين والشعبين الصديقين".



السيسي: التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها والاستفادة منها

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، "شي جين بينغ" سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: "إنه من دواعي فخري أن أتوجه للشعب الصيني الشقيق بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني: “ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد الصين بنجاح، وآمن له استقلال تام، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: "ثم قادها ومازال إلى يومنا هذا، بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية، التي دفعت الصين إلى أول الدول الكبرى، كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية، وتستلهم من تاريخها قوة دافعة للحداثة".

وأردف عبد الفتاح السيسي: "أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها والاستفادة منها"، لافتا إلى أن الحزب تحت قيادتهم نجح في تحقيق إنجازات مهمة، معقباً: "أهنئكم وشعبكم على بلوغها".



الرئيس السيسي يشيد بدور الصين الإيجابي في دعم القدرات المصرية لمواجهة كورونا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وأكد الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن التجربة الصينية عملت على إقامة حياة حديثة ومتطورة، مما يعكس صدق القيادة، وإصرار وعزيمة الشعب الصيني.

وأردف قائلاً: “اليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق أرحب”.

ونوّه رئيس الجمهورية: “نتعاهد على بذل الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية في مواجهة التحديات الدولية”.



الرئيس السيسي : أزمة جائحة كورونا أثبتت التعاون بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام فى كل المستويات وهى عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع المدنى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفالية مرور 100 عام لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أنه يتعين على الدول بذل جميع الجهود للعمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية فى مواجهة التحديات العالمية، مشيدًا بدور الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية فى تداعيات انتشار جائحة كورونا.



ولفت إلى أن الحزب الشيوعي الصينى صرح عظيم قاد الصين بنجاح أمّن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة 1949 م ثم قادها وما زال إلى يومنا هذا بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية.



وأشار إلى أن الحزب الشيوعى الصينى الذى قاد الصين للمعجزة الاقتصادية الصينية كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية وتستلهم من تاريخها قوة دافعة للحداثة، حيث أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها والاستفادة منها.

