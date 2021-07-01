7 سنوات من الإنجاز والإعجاز.. شمس مشروعات «30 يونيو» تشرق في كفر الشيخ.. شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال السنوات الـ 7 الماضية طفرة كبرى لم تعهدها المحافظة من قبل، من مشروعات قومية غيرت الحياة بها، وجذبت أنظار العالم، وتحولت من محافظة منسية إلى محافظة الأمل والمستقبل.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت المحافظة مشروعات عملاقة، غيرت الحياة بالمحافظة، وجاري إنشاء العديد من المشروعات القومية، إضافة للبرنامج الرئاسي "حياة كريمة " والذي سيستفيد منه 350 ألف نسمة يقطنون 18 قرية و187 تابع بكافة الخدمات من بنية تحتية ومدارس ووحدات صحية وتوصيل الإنترنت ورصف الطرق ومشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب وغيرها من الخدمات.



مصنعا الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم

ففي محافظة كفر الشيخ مصنعان لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء، بالإضافة لموقعين آخرين، الأول موقع تنجيم بجوار بركة غليون ومصنع الفصل بجوار محطة كهرباء البرلس، وهما تابعان للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، ومصنع الركاز أمام قرية البنائيين شرق مدينة البرلس ومصنع الفصل بملاحة منيسي يتبع الشركة المصرية للرمال السوداء.



وهناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، كانت أرض أملاك مغتصبة وتم استردادها بقوة القانون، كما أن بقية الأرض كانت برك ومستنقعات ومنخفضات فتم ردمها وتعليتها وتسويتها ودكها، لتصبح مهيأة تماماً للإنشاءات المعمارية والهندسية للشركات صاحبة الولاية بالأعمال التنفيذية للمشروعات، وتطلب العمل جهداً كبيراً، وفي ظروف مناخية متقلبة وأجواء مختلفة تماماً.



والمصنع الثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك في المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية أسترالية بشرق البرلس، والثاني بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال شمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

مستشفى جامعة كفر الشيخ والطوارئ والأورام بجامعة كفر الشيخ ومركز الأورام



مستشفى كفر الشيخ الجامعي تبلغ طاقته 433 سريرا، و 12 وحدة للطوارئ، و 63 سرير عناية مركزة، و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة، ووحدة للقسطرة وجراحة القلب، ووحدة المناظير والجهاز الهضمي، والقناة المرارية، حيث بلغت التكلفة التقريبية للمستشفى أكثر من 370 مليون جنيه، منها تمويل حكومي ب300 مليون جنيه، وتبرعات أهالي 23 مليون جنيه، بتمويل ذاتي من الجامعة 47 مليون جنيه.



وتشهد جامعة كفر الشيخ، إنشاء مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف 700 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 400 سرير، ومركز الأورام والمقام على مساحة 2200 متر بسعة 35 سريرا، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعين.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام، تبلغ حوالي 2 مليار جنيه، ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام، مشيرًا إلى أن المشروعين سيقدمان خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.



كما تشهد المحافظة إنشاء مركز الأورام كأكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط، ينتظر افتتاحه أكثر من 8 ملايين نسمة من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لنقل مركز أورام طنطا لمركز أورام كفر الشيخ، مما سيعود أثره ليس على مرضى محافظة كفر الشيخ، ولكن على أهالي محافظات الدلتا.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 90%، ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 40%، المكون من دور واحد يشمل " المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات "، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكداً إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفير رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوي على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيكي إلى 90%

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