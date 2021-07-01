محافظ كفر الشيخ: مليار و700 مليون جنيه لمشروع تبطين وتأهيل الترع

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة تنفيذاً للمشروع القومي وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجاري استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى والجاري العمل في تبطين 50 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه وردت اعتمادات مالية لتبطين 497 كيلو متر بتكلفة مليار و700 مليون جنيه وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 82 كيلو متر بمدن ومراكز المحافظة وتم الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250 كيلو متر ترع، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلو متر ترع ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات تبدأ من شهر يوليو 2020 لشهر يوليو 2024م.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



وعلي جانب آخر، تفقد المهندس أشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز ال5 بالإضافة للأعمال الجارية في تبطين بقية الترع ببقية المراكز.

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