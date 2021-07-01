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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على المدارس الفنية الجديدة المقترح إنشاؤها في مطروح

اجتماع تعليم وموارد
اجتماع تعليم وموارد مطروح



اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وذلك لمناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني.

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وأكد وكيل الوزارة أن زيارته لمقر المركز البحثي ولقاء مدير المركز جاءت لاستعراض سبل التنسيق المثمر بين تعليم مطروح ومركز تنمية موارد المحافظة من خلال بروتوكول التعاون مضيفاً أنه تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمقترح إنشاء مدرسة ثانوية زراعية للزراعة المطرية في مدينة سيدي براني ومقترح إنشاء مدرسة لتحلية مياه البحر وتحلية مياه الآبار الارتوازية والجوفية المالحة في منطقة غرب مطروح.


وأضاف سلامة أن ذلك يأتي استمرارا لمسيرة التعاون الناجحة مع مركز التنمية المستدامة بعد إقبال الطلاب الكبير على الالتحاق بمدرسة الزراعة المطرية وفصل المشغولات الصوفية اليدوية البدوية.
 

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تقديم خدمة تعليمية متميزة في مجالات التنمية الزراعية والصناعية وكذلك ربط التعليم الزراعي والصناعي باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال مد جسور الشركة والتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب مع المؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها وتقديم فرص تدريب وتأهيل الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل وتخريج طالب ذي مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف.
 

ومن جانبه أوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن التعاون المتواصل مع المنظومة التعليمية يأتي لتطوير وتحديث القطاع الزراعي في كافة مجالاته بمحافظة مطروح بدعم ورعاية قائد الأقليم وكذلك العمل البحثي لزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والمساهمة الفعالة في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتطورة

محافظة مطروح اخبار المحافظات التربية والتعليم موارد مطروح التنمية المستدامة

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