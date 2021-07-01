محطة التبريد.. إنجاز استثنائي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد الجوهر ، مدير مشروع محطة التبريد ب العاصمة الادارية الجديدة ، إن العاصمة تمتلك محطتين للتبريد لافتا إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة الواحدة تبلغ 64 ألف طن تبريد كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية تتراوح ما بين 70 : 80 ألف ومن المقرران تصل 140 ألف طن تبريد .

وأضاف " الجوهري " ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن محطة التبريد تقوم ب خدمة 80 مبنى للعاصمة الإدارية الجديدة على أن تستكمل المحطة الجديدة على نفس الشبكة وستعمل على تشغيل 100 مبنى تحت الانشاء ، ، لافتا إلى أن هذه المحطة تحتوى على خزانات تخزن فيها الطاقة .



ولفت إلى أن مرحلة التشغيل والصناعة في محطة التبريد تمت ب أيادي مصرية ، موضحا ان التبريد المركزي فكر جديد يعتمد على نظام التبريد ب المقاطعة عن طريق تبريد مدن وأحياء كاملة وتعمل على توفير 64 ألف قدرة تبريد تستهلك 137 كيلووات بتحقيق اعلى تكنولوجيا .

يذكر أن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، صرح مؤخرا أيضأ أن الجهاز يشرف على المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل ترفيق الـ40 ألف مبنى بالكامل من شبكات مياه وصرف وكهرباء، وهي بنية تحتية ذكية مشيرًا إلى أن كل عناصر المهمات الخاصة بشبكات المياه والصرف والري مزودة بمحابس ومهمات وعناصر يمكن التحكم فيها من خلال مبنى التحكم المركزي الموجود في الحي الحكومي وهو ما يقلل من الأعطال والمشكلات التي تحدث في المدن النمطية.



وأضاف الشربيني ، أنه يجرى رصد موقف كل الشبكات والأعطال بشكل استباقي وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سريع أفضل مما هو موجود في المدن النمطية، موضحًا أن كل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل البنية التحتية والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية ومختلفة.



وتابع رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال صناديق موجودة تحت الأرض بها حساسات لتعبر عن الاحتياج إلى تفريغها إذا ما تم ملئها لتسهيل الإدارة بالشكل والمطلوب دون أي تشويه للصورة العامة.

وواصل: "أما فيما يتعلق بآليات الشرب النقية، فإن العاصمة يجرى تغذيتها من العاشر من رمضان وآخر من القاهرة الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 200 ألف متر مكعب وجاري رفعها إلى 270 ألف متر مكعب، كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مأخذ وروافع خطوط المياه العكرة ومحطة تنقية مياه الشرب النقية التي ستؤمن احتياجات العاصمة الإدارية للمستقبل بإجمالي 1.6 مليون متر مكعب".



أما الحي السكني للعاصمة الادارية الجديدة فإنه يحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية وخدمية، وهو مقام على مساحة 1000 فدان، وبدأ تسليم وحداته لحاجزيها في شهر فبراير الماضي، كما تم البدء في تسليم الفيلات لحاجزيها منذ شهر، ويتم التسكين بشكل كامل بالتزامن مع افتتاح العاصمة.