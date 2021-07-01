خلال حملات مكبرة .. غلق 18 منشأة طبية مخالفة بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق 18 منشأة طبية مخالفة بمركز أبشواي ومدينة الفيوم، وضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.

جاء ذلك خلال حملات مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات قامت بالمرور على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مدينة الفيوم ومركز أبشواي، لافتاً انها أسفرت عن غلق 18 منشأة طبية، عبارة عن 5 معامل تحاليل طبية، و3 مراكز طبية لجراحة النسا، و4 عيادات ومراكز للأسنان، و4 عيادات خاصة تخصصات "نسا وباطنة وعيادات مشتركة"، ومركز علاج طبيعي، لإدارتهم وتشغيلهم بدون ترخيص ووجود مخالفات بيئية بها، فضلاً عن ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.



وأضاف، تم رصد بعض المخالفات داخل عدداً من المنشآت الاخرى كعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

f402da62-28a3-4361-8db6-44595977d6c8

6f1e19bc-16d1-4d51-8d9e-fd24143e1f64

336bbde1-ec45-44c3-86bb-3c42264df5a9

a59ecca7-d821-4ea4-be5b-f4a7c41569a9