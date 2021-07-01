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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمير أباظة يعلن عن البوستر الرسمى لمهرجان الإسكندرية

الامير اباظة
الامير اباظة

أعلن الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما عن البوستر الرسمى للدورة الجديد، والتى تحمل رقم 37 وتحمل إسم المخرج على بدر خان. 

مهرجان الاسكندرية 

وكان أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى ٢ أكتوبر المقبل، ويستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام يرجع لتداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يكون له أي تأثير سلبي علي عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام.

وأكد على استمرار المهرجان في إتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ علي صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والشركات الراعية وبإشراف منظمة الصحة العالمية.

مهرجان الاسكندرية

وأشار الأمير أباظة إلى أن الدورة الماضية حملت اسم الفنان الكبير عزت العلايلي وتم خلالها تكريم عدد من السينمائيين المصريين في مقدمتهم المخرجة الكبيرة ايناس الدغيدي والفنان الكبير صلاح عبد الله ومدير التصوير الكبير محسن أحمد  والفنانة السورية رغدة والمخرج المغربي داوود ولاد سيد والمخرج والكاتب الأسباني مارك سيرينا والفنانة اللبنانية كارول سماحة كما كرم الدولة اللبنانية ضيف شرف المهرجان دعما لها في الظروف التي مرت بها بعد تفجير مرفأ بيروت.

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كانت تلك الدورة أقيمت في ظل ظروف بالغة القسوة من من حيث تفشي الوباء وسوء الأحوال الجوية، إلا أن تضافر الجهود من وزارات الثقافة والصحة ومحافظة الإسكندرية ساهم بقدر كبير في تحقيق النجاح للدورة وهو ما نسعى إلى تحقيقه في الدورة القادمة التي تحمل اسم المخرج الكبير علي بدر خان صاحب التاريخ السينمائي الكبير ومعه مجموعة من كبار السينمائيين في مصر والوطن العربي ودول البحر المتوسط.

وأضاف أباظة أن المكتب الفني بدأ في اختيار مجموعة  الأفلام المتميزة لعرضها في أقسام الدورة 37، حيث يستهدف مشاركة 150 فيلما في أقسام المهرجان ومسابقاته المختلفة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط  أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والدول المطلة البحر المتوسط والأكثر انتظاماً خلال السنوات الأخيرة وتنظيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ أسسه الكاتب والأثرية والفنان كمال الملاخ مكتشف مراكب الشمس وهو واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين ، وأقيمت دورته الأولى عام 1979.

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