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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. بشرى توجه رسالة للراحل عزت أبو عوف

عزت ابو عوف
عزت ابو عوف

وجهت الفنانة بشري، رسالة للفنان الراحل عزت أبو عوف في ذكري رحيله وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت بشري قائلة: "وحشتنا اوي يا دكتور عزت".

 

وتحل اليوم، الخميس 1 يونيو 2021م، ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة في تاريخ السينما وعلى مستوى الدراما أيضا، ورغم أنه لم يكن نجم الشباك، إلا أنه قدم العديد من الأدوار المؤثرة. 

 

وولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف “عزت أبو عوف” في 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني، وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، أحد عمداء معهد الموسيقى العربية.

 

والتحق عزت أبو عوف بكلية الطب بناءً على رغبة والده، وتخرج في كلية الطب جامعة الأزهر.

 

وكان للفنان عزت أبو عوف ميول فنية جعلته يلتحق بمعهد الكونسرفتوار، ليتخرج في العام 1959، إلى جانب زميله الموسيقار عمر خيرت.

 

ومارس عزت أبو عوف مهنة الطب متخصصا بأمراض النساء والتوليد، لنحو 15 عاما.

 

وفي الستينيات أسس عزت أبو عوف فرقة موسيقية، حملت اسم "Les Petits chats"، برفقة كل من الفنان عمر خيرت، والفنان هاني شنودة، والفنان عمر خورشيد،والتي كانت تعيد تقديم أشهر الأغاني الأجنبية باللغة العربية.

 

كما انضم إلى فرقة "البلاك كوتس" أي "المعاطف السوداء" التي أسسها الفنان "إسماعيل الحكيم" نجل الكاتب الكبير توفيق الحكيم، عام 1936، والتي اشتهرت بتقديم موسيقى "الروك" الإنجليزية والأمريكية التي انتشرت في مصر في فترة السبعينيات.

 

وشارك أبو عوف في الكثير من الأعمال الفنية التي تخطت نحو 200 عمل فني تنوعت ما بين السينما والإذاعة، إلى جانب تقديم عدد من البرامج كان منها برنامج المسابقات "هرم الأحلام" والمشاركة في تقديم برنامج "القاهرة اليوم".

 

وشارك أيضا في تلحين الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية.

 

وتولى الفنان الراحل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات.

 

وأنجب ابنة واحدة وهي المخرجة الشابة مريم أبو عوف.

 

وكشف الفنان عزت أبو عوف في لقاء تليفزيوني عن مغامرات حدثت في فيلا شيكوريل، مشيرا إلى أن روح مورينيو شيكوريل كانت تسكن الفيلا، موضحا: "كان يظهر من حين لآخر ويذهب بأمان ودون أذى لأي شخص".

 

ومن أفلامه: "إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد"، وأهم مسلسلاته "زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، الرجل الآخر، عباس الأبيض في اليوم الأسود".

بشري انستجرام ذكرى رحيل عزت ابو عوف دراما سينما

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