العراق.. تفجير مخبأ للعبوات الناسفة مُخصّص لاستهداف أبراج الطاقة

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، عن مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة لجماعة كانت تخطط لاستهداف أبراج كهربائية في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إنه تم تفجير مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في نينوى.

وفي التفاصيل، ذكرت الخلية، في بيان أن المداهمة جاءت “تنفيذًا لتوجيهات المراجع العليا بحماية أبراج الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة إرهابية تخطط لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى”.

وأضافت، أنه “تم التحرك الفوري على مكان المخبأ من قبل عناصر الاستخبارات وبإسناد من قوة برية في الفوج الأول لواء المشاة 50 وتمت مداهمة المخبأ الواقع في قرية عين أيوب بقضاء مخمور نينوى”.

وأشارت الخلية، إلى أنه ضُبِط بداخله 15 عبوة ناسفة أسطوانية الشكل، و5 عبوات على شكل قنابر هاون عيار 120ملم، و4 عبوات على شكل جلكانات سعة 10 لترات معبأة بمادة السي فور، إضافة إلى 20 مسطرة تفجير

ولفتت الخلية إلى أن عناصر هندسة الفرقة المرافقة للقوة قاموا برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.