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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أعضاء النواب والشيوخ بالتنسيقية يشاركون في احتفالية ٣٠ يونيو بالغربية

صدى البلد

شارك وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتضمن كلًا من النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب، النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في احتفالية أقامتها محافظة الغربية بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائب المحافظ المهندس أحمد عطا، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتحدث كل من بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وشيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وصابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام عضو مجلس النواب، مع الشباب حول أهمية المشاركة في معرض الكتاب كحدث ثقافي هام.

فيما عرض رامي عبدالباقي، عضو التنسيقية، كتابه "رجال عاهدوا الله" المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يروي عدد من بطولات شهداء القوات المسلحة.

ويذكر أن لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد توجهت بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، خاصة وأن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم.

وأوضحت لجنة الصحة، أن عدد حالات الضمور العضلي المسجلة حتى الآن بلغت قرابة الـ ٢٠٤ حالات منها ٥٧ حالة تحت سن السنتين و٣٢ حالة تستدعي العلاج الفوري.

وبخلاف علاج الضمور العضلي، ثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة والتي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.

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