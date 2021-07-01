عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مبادرة مصرية عربية على مائدة مؤتمر العمل العربي

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه سوف يعرض علي مؤتمر العمل العربي في دورته المقبلة  مبادرة للعمالة الفلسطينية بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، مع توفير المواد الخام والمعدات اللازمة والأجور أصحاب تلك المهن لفترة زمنية يتم تحديدها ، حتى يتمكنوا من الإنتاج ، ثم إنشاء شركة من جميع الأطراف العربية الراغبة فى المشاركة وتقديم الدعم تكون مهمتها الأساسية تسويق تلك المنتجات سواء الكترونياً أو غيرها من سبل التسويق ليعود الناتج للعمال الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة ، وفد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات برئاسة عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي ، وحضور أحمد عاطف حسن مستشار الاتحاد العربي ، ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت، وأسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة، وأنور فهمي حشيشو ، ومحمد أحمد خلف  عضوا النقابة العامة بغزة ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة. 

وكشف الوزير أن هناك توجهًا لقيام أحد الكيانات العربية بإنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة يتم عرض المنتجات المصنعة تحت شعار (صنع فى فلسطين تحت الاحتلال)، تضاهى فيها تلك المنتجات فى الجودة ما تقدمه شركات عالمية أخرى ، تتولاها الشركة التي سيتم إنشاؤها ، وطلب المعدات اللازمة لتحقيق ذلك ، ومواد الإنتاج الأولية وكل الدعم المطلوب واللازم للبدء فى تلك المشروعات .

وقال الوزير: إنه سيتم إعداد برنامج تدريب مهني شامل ، لتدريب مدربين فلسطينيين على أيدي مدربين مصريين أكفاء على مستوى عالي من المهارة ، على تلك الصناعات اليدوية ذات القيمة التي يحتاجها سوق العمل العالمي ، والذين بدورهم ينقلون الخبرة إلى غيرهم من الشباب ليعود الأمر بالنفع التام على كل الشعب الفلسطيني ويحقق آماله وطموحاته فى الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي .

وكان الوزير قد رحب في مستهل اللقاء ، بأعضاء الوفد ، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ، فى دم كل عربي ، وتقديم الدعم لها هو واجب على كل الشعوب العربية ومؤسساتها تجاه شعب فلسطين ، وأن المعاناة التى يتعرض لها عمال فلسطين من الاحتلال الغاشم أثناء دخولها إلى مقرات العمل أمر مرفوض يمس كرامة كل مواطن عربي ، الأمر الذى يحتاج تكاتف ووحدة كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهذا الشعب .

من جانبه قدم عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي ، الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال ، مهنئاً كل الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، لافتا إلي أنه يجري حاليا إعداد قافلة مساعدات كبيرة من الاتحاد  العربي ، فضلا عن دعم مالي من اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت لدعم عمال وشعب فلسطين، ومن الأشقاء فى الدول العربية من أعضاء الاتحادات ، وذلك لدعم الأخوة الفلسطينيين فى العمل على إنتاج الصناعات اليدوية تحت رعاية وزير القوى العاملة .

وفي نفس السياق قدم رئيس اتحاد البترول وصناعة الكيماويات بدولة الكويت ، الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال ، مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية أمر واجب على كل عربي خاصة فى تلك الظروف التى يمرون بها ، ولطالما كانت الدولة المصرية سباقة فى مساعدة أشقائها فى جميع الدول العربية ومنها فلسطين .

ومن جانبه أثنى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة  ، على المقترح المقدم من الوزير ، مؤكداً أنه سيتم دراسته فى الفترة القادمة ، قائلاً : إن رعاية الدولة المصرية للقضية الفلسطينية دائم لا يتوقف ، مشددا علي أن نسب وصهر وحدود مشتركة ، ودور مصر كان داعماً لكل الجهود الفلسطينية فى إعادة إعمار غزة.

 

 

IMG_8116
IMG_8116
IMG_8121
IMG_8121
IMG_8142
IMG_8142
IMG_8145
IMG_8145
IMG_8170
IMG_8170
IMG_8177
IMG_8177
IMG_8138
IMG_8138
IMG_8133
IMG_8133
IMG_8135
IMG_8135
وزير القوى العاملة محمد سعفان مبادرة للعمالة الفلسطينية بإنشاء كيان للمشروعات صغيرة للصناعات اليدوية عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي إنشاء منصة تسويق عالمية متاحة بخمس لغات مختلفة

موضوعات متعلقة

الجيش في أسبوع: وصول الفرقاطة "برنيس" إلى مصر.. مساعدات طبية إلى ليبيا عبر طائرات عسكرية.. ووزير الدفاع يشهد بحثا للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه

قضية التخابر.. أسرار وحقائق الجماعة الإرهابية مع حماس والحرس الثوري الإيراني

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد وحيد حامد.. الشيخ الغزالى هاجم مسرحيته فى خطبة الجمعة

وزير الخارجية الروسي: يجب تسوية الخلافات حول سد النهضة بأسرع وقت ممكن

كيف تستعد الأسرة والطالب نفسيًا لامتحانات الثانوية العامة ..أستاذ علم اجتماع يجيب

نادٍ إفريقي يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

كارثة في إثيوبيا.. هل يواجه إقليم تيجراي مجاعة حقيقية؟

استغرقت ٤ ساعات.. مستشفى سوهاج الجامعي تُنقذ مُصاب بكورونا من نزيف بالمخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

مطار أسيوط يستعد لاستقبال أولى الرحلات المباشرة من قطر.. الأحد

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

تراشق لفظي بين إسلام الشاطر ونجم الزمالك.. إيه الحكاية

الأعلى للجامعات : اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

المزيد

ساحة رأي

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد مكى يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

اﻟﻤﺰﻳﺪ