محمد عبدالجليل يظهر لأول مرة فى تدريبات المقاصة اليوم

يظهر محمد عبدالجليل المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة لأول مرة فى تدريبات فريقه بالملعب الفرعى لاستد الدفاع الجوى اليوم بعد قرار مجلس إدارة النادى بتعيينه مدير فنى خلفا لمحمد عظيمة الذى استقال من تدريب الفريق .



ويستعد المقاصة لخوض أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبدالجليل أمام وادى دجلة والمقرر إقامتها 5 يوليو الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .



ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمقاصة من وليد هويدى مديرا للكرة، ومحمد عبد الجليل مديرا فنيا، ومعه طارق حجاج مدربا عاما، وإسلام عادل مدربا، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، بينما رحل كل من بلال محيى الدين المدرب العام السابق فى جهاز محمد عظيمة، وأحمد بهلول مخطط الأحمال.



فى هذ السياق، أبدى محمد عبد الجليل المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، سعادته بتدريب الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.



وقال عبد الجليل إن تدريب المقاصة يعد "تكليفا له” فى ظل العلاقة الكبيرة التى تربطه بهذا النادى والذى يتواجد داخل جدرانه منذ 13 عاما.



وأضاف أن لديه مهمة وهي الحفاظ على الفريق وظهوره بمستوى جيد خلال الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.



