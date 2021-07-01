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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغرقت ٤ ساعات.. مستشفى سوهاج الجامعي تُنقذ مُصاب بكورونا من نزيف بالمخ

إنقاذ مُسن من نزيف
إنقاذ مُسن من نزيف بالمخ في سوهاج

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي سوهاج الجامعي، بالتعاون مع قسم التخدير في إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر ٧٥ عاماً مصابًا بفيروس كورونا يعاني من نزيف داخل المخ.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، أنه وصل فجرًا إلى المستشفي الجامعي المريض محولاً من مستشفى طهطا المركزي في حاله وعي غير كامل وبه شلل بالجانب الأيمن ويعاني من نزيف داخل المخ، حيث تم علي الفور حجز المريض بعناية العزل، وبعد إجراء الإشاعات تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب.

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وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كليه الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، بأنه تم إجراء عمليه تفريغ النزيف واتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل غرفة العمليات وأثناء التعامل مع المريض وذلك حفاظاً علي الطاقم الطبي.

وقال الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم تشكيل الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، حيث أن العملية استغرقت أكثر من ٤ ساعات تمكن خلالها الفريق الطبي من إنقاذ المريض و تفريغ النزيف من داخل المخ.

وأضاف الدكتور مؤمن المأمون رئيس القسم، بأنه تم إجراء تدخل جراحي دقيق لمريض العزل وتم تفريغ النزيف وتمت استعادة الحركة بالجانب الأيمن، كما تم حجز المريض لاستكمال العلاج و المتابعة و إستعادة درجه الوعي.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب كلاً من الدكتور محمد عويش مدرس مساعد، الدكتور أحمد الحلفاوي معيد، الدكتور محمد قاسم طبيب مقيم، الدكتور أحمد حمدي طبيب مقيم، الدكتور عمرو صديق طبيب مقيم، ومن قسم التخدير الدكتور حسام حسن، الدكتور محمد أبو الحمد ومن طاقم التمريض أحمد ماهر، محمود المهدي، إيهاب محمد، عصام العزايزي، وصبري محمود.

سوهاج المخ سوهاج الجامعي مستشفي كورونا

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