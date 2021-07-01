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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنوفية: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للهندسة الإلكترونية بعد غد

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى الذى تنظمه كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية بعد غد فى العاشرة صباحا بمقر الكلية ولمدة يومين برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية والدكتور مني شقير وكيل كليه الهندسة الإلكترونية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ويمثل المؤتمر أكبر تجمع دولي لعلماء الهندسة الإلكترونية بفروعها المختلفة حيث يناقش المؤتمر أبحاث في مجالات الاتصالات ومعالجة الإشارات، تطبيقات الحاسب الآلي، نظم التحكم الألي والرياضيات الهندسية.

ويساهم في دعم المؤتمر العديد من الجهات وأهمها نقابة المهندسين الفرعية بشبين الكوم، ويشارك به العديد من كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالاضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبري في مجال الهندسة الالكترونية ورجال الأعمال وباحثين من مصر وخارجها.

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