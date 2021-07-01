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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تراجع الطماطم والبصل.. آخر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. فيديو

صدى البلد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الخميس، في الأسواق ولم تتغير منذ عدة أيام، ورصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم  أسعار الخضروات والفاكهة  في سوق مدينة نصر والذى شهد تراجع أسعار الطماطم والبصل.

في البداية قال عم رجب صاحب احد محلات الخضروات بسوق إن أسعار جميع الأصناف من الخضروات و الفاكهة  تشهد استقرارا، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق، حيث سجلت أسعار الكوسة 7 جنيها للكيلو، و البامية 15 جنيها للكيلو، و سعر الكيلو للطماطم 5 جنيهًا،  سعر البطاطس 6.5 جنيها للكيلو. 
 


و تابع :  الفلفل الحامي 6 جنيها للكيلو ،و الليمون 26جنيها للكيلو ، بالاضافة الي انخفاض سعر البصل ل 5 جنيها للكيلو .

وأضاف عم رجب ان جميع الخضروات و الفاكهة متوفرة وبكثرة وبسعر مناسب للزبائن و في متناول الجميع مع جودتها .

وكشف رجب عن انخفاض في سعر الفاكهة خلال الفترة الحالية نتيجة توافرها بشكل كبير، حيث سجل سعر العنب و التفاح المصري 25 للكيلو ، والبرتقال الصيفي والكنتالوب 7 جنيها للكيلو ،  مشيرا إلى أن كيلو البطيخ 5 جنيها للكيلو .

و كشف التقرير بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة.

و الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

أسعار الخضار والفاكهة سوق الخضار

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