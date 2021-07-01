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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

صدى البلد

حذرت شركة  الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي من دورة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد يوليو2021.

 

وأكدت شركة بتروتريد أن اليوم الخميس الأول من يوليو 2021 سيكون أول يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز، والشركة ستستمر في استقبال القراءات عبر طرق عدة متاحة  لمدة 15 يوميا.

 

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت الشركة المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.

 

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 

http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالي:

http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:

http://petrotrade.com.eg/billing/app.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري.

6. تطبيق موبايل جوميا.

7. من خلال مكاتب البريد المصري.

8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان،  بي، خدماتي، ضامن).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:

https://www.petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

الغاز بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز كورونا الخدمات البترولية

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