هالة صدقي تستمتع بعطلتها برفقة أبنائها على الشاطئ

نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو من أمام البحر، و علقت قائلة:"بما ان الدنيا حر النهارده قلت نقعد علي البحر شويه معاكم صباحكم كله خير".

يذكر أن، الفنانة هالة صدقي دشنت هجوم كبير ضد زوجها سامح سامي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر عدة خلافات بينهما وصلت إلى أروقة المحاكم.



وتصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الفيديو المتداول في عيد ميلادها الـ 59.



كانت الإعلامية بوسي شلبي، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، قبل أسبوعين من موعده.