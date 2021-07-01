وزير الخارجية الروسي: يجب تسوية الخلافات حول سد النهضة بأسرع وقت ممكن

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، أزمة سد النهضة القائمة بين السودان ومصر من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف بحث مع المهدي هاتفيًا الملفات الإقليمية الملحة، ومن بينها سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببناؤه على النيل الأزرق.

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف "شدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تسوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت ممكن مع مراعاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأوضحت الخارجية الروسية أنه "في هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة".

كما ناقش الوزيران ضرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روسيا والسودان بهدف تنسيق الخطوات الرامية إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذه الأهداف ستطرح على أجندة الزيارة القائمة للمهدي إلى روسيا.

وأشار الطرفان إلى أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.