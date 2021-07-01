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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادٍ إفريقي يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة

في واقعة طريفة، أعلن نادي أسيك أبيدجان الإيفواري، تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، بعد  انتهاء عقده مع البلوجرانا.

 

ونشر الموقع الرسمي لنادي أسيك أبيدجان صورة لـ ميسي بقميص “ أسيك” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”، وكتب “ ساخرا”:"  نحن في الموعد.. ميسي ينضم لـ أسيك.

 

 

يذكر أن  عقد ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة، انتهى، أمس، الأربعاء، ليصبح حرا لأول مرة  منذ انتقاله إلى نادي البلوجرانا.

 

بدأ ليونيل ميسي حكايته مع كرة القدم باللعب في نادي  جراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى  نيولز أولد بويز عام 1995.

 

اكتشف ليونيل ميسي في سن الحادية عشر من عمره أنه يعاني من نقص في الهرمونات، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث انضم إلى نادي برشلونة عام 200، حيث كان في سن الـ 13 عاما وقتها، ليبدأ رحلة المجد.

 

أذهل ليونيل ميسي نادي برشلونة موهبته التي لا مثيل لها، حيث عرضوا التكفل بكافة مصاريف اللاعب، وعرضوا على عائلته الانتقال إلى العيش في إسبانيا.

 

تدرج ليونيل ميسي في الفئات العمرية بنادي برشلونة، حيث  شارك مع الفريق الأول لأول مرة مع في 16 نوفمبر  عام 2003، أمام إسبانيول “ مباراة ودية”، تحت قيادة فرانك ريكارد.

 

أول هدف لـ ليونيل ميسي بقيص نادي برشلونة، كانت في مايو عام 2005، أمام فريق ألباسيتي.

ليونيل ميسي انطلق بعد ذلك ليصبح أحد أهم اللاعبين ليس في تاريخ برشلونة فقط وإنما في تاريخ كرة القدم، بفضل إنجازاته الجماعية والفردية.

 

إنجازات ميسي مع برشلونة:

 

إنجازات جماعية:

الدوري الإسباني: 10 مرات

السوبر الإسباني: 8 مرات

كأس ملك إسبانيا:  مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

 

أبرز إنجازات ميسي الفردية:

الكرة الذهبية: 6 مرات

أفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: 8 مرات

هداف الدوري الإسباني: 7 مرات

هداف كأس ملك إسبانيا: 5 مرات

هداف دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

جائزة  بيتشيشي: 6 مرات

الحذاء الذهبي الأوروبي: 6 مرات

جائزة اليويفا لأفضل مهاجم: مرتين

 

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