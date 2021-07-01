أمانة منيا القمح بالشرقية تتقدم باستقالتها من حزب الحركة الوطنية

تقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالاستقالة من حزب الحركة الوطنية.

وقال أعضاء هيئة المكتب في نص الاستقالة، "إن السياسات التي يشهدها الحزب تخالف قيمهم وقواعد العمل السياسى، وتضر بالوطن"...وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزء من كيان يدعمها.

هذا ووجه النائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، رسالة لأعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية، قائلا:"اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل من اعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن على الفترة الماضية وشكر خاص للسادة أعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات على التعاون والمجهود المشرف بشهاده الجميع والذى أسهم بشكل مباشر أن يكون الحزب متواجدا علي الساحة السياسية والبرلمانية بعد عدة أزمات.

وأوضح عزمي خلال بيان له، أن حزب الحركة الوطنية سيظل بيتي والكيان الذى افخر به واعمل واضحي من اجله ويظل الهدف الأسمي هو إعداد جيل من شباب السياسيين المنتمين للحزب، الشباب الواعي القادر علي بناء المستقبل، لافتا الى أنه علي مدي السنوات الماضية من أغسطس 2013 حتي اليوم اي مايقارب من 8 سنوات مر علينا الكثير والكثير ولكن هدفنا الأوحد كان بناء الحزب وسط ممارسة سياسية حقيقية في كتاب تاريخ هذا الحزب دون انتظار مقابل او بحث عن سلطة وكان من تشرفت بالمشاركة معهم خلال السنوات والاشهر يشهدون باننا لم نكن نبحث عن مجد او جاه بل كنا جنودا مجندة فى خدمة الوطن والحزب فكيف نتهم من بذل الجهد والوقت والمال بالهدم والخيانة.

وتابع النائب،:"منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية كنت اتبني خطاب العقل والبناء وانكار الذات وفي اغلب الاجتماعات او اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل افضل ولكن اليوم يطل علينا اهل الشر اعداء النجاح من ينادون بتمكين الشباب وفي نفس اللحظة يقومون بؤاد افكار واحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر وتكوين مراكز للقوة والتى يصعب منطقيا تصديقها بعد النظر الى تاريخ ومجهود وخطوات البناء التى تشارك فيها كوادر الحزب جميعا ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق او حتى الاستماع الي بكل انانية تؤكد ان التقدير ليس له محل من الاعراب ولكن حل محله الكراهية والحقد".

قيادات حزب الحركة الوطنية

وقال النائب، أيها السادة الافاضل قيادات حزب الحركة الوطنية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياسات فاضلة ومقحفة ادت الى تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شئ واحد وهو حبكم للسلطة والانانية وضعف ووهن شديد في التفكير وابرز قناعتكم في اقصاء كل من يعمل او قتل كل فكرة او حلم داخل الحزب واعد حضراتكم جميعا بالحديث وكشف كل الممارسات التى كانت تتم داخل الحزب وتخالف كل القيم والاعراف التى يجيب ان يتسم بها ابناء الحركة الوطنية الشرفاء.

ووجه حزمة من الدعوات التى كان ابرزها:

- ادعو كل كوادر واعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية لمعرفة الحقيقة المجردة ، كل من تعامل مع محمد عزمي ويعرفة جيدا ويعرف بالقطع مدي ايمانة بالحزب واهدافه ولا ينساقوا وراء الشائعات والادعاءات الكاذبة حول نيتي هدم الكيان الذى تعبت في بناءة وتشييدة لما يقارب من 8 سنوات دون تلقي اجر او مقابل مثل البعض او حتي انتظار كلمة شكر.

- ادعو كل كوادر الاحزاب المصرية للتمسك باحلامهم وطموحاتهم والعمل بكل جد من اجلها دون انتظار شئ من قيادات تتحدث وتتفوه بالتراب والغبار من عصور مضت وولت وهدفهم هو قطع كل رقبة تعلو او تتشد البناء والا صلاح.

- ادعو كل شباب احزاب مصر والوطن العربي بمساندة الحق والحقيقة من منطلق العمل المشترك بيننا خلال السنوات الماضية والذى وضح جوهر وفكر محمد عزمي وطموحه واهدافه التى يستحيل ان تكون الهد وليس البناء.