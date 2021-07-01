وفد من حقوق إنسان البرلمان يتفقد مشروعات بشاير الخير بالإسكندرية.. فيديو

تفقدت لجنة حقوق إنسان بمجلس النواب بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقدت اللجنة منطقة بشاير الخير 3 التى تم افتتاحها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم نقل أهالى مأوى الصيادين بها.

وأشار محافظ الإسكندرية أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم. كما تعمل علي حصر كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين.

هذا وضمت لجنة حقوق الإنسان؛ وكيلا اللجنة النائب أيمن أبوالعلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور عبدالنعيم حامد وياسر الهواري، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية.