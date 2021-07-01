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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفاء أبو السعود تكتب: العدل على طريق الإصلاح

صدى البلد

لقد أثلج صدري ما قرأته من تقديم طلبات إحاطة لمجموعة من مجلس النواب لوزير العدل المستشار عمر مروان ،  عن تأخر عرض القضايا في مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، وعدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل.

أحدثكم الآن علي قضية مدتها في المحاكم 60 عامًا، وحين صدر الحكم البات والنهائي وأصبح قابل للتنفيذ مرت عدة سنوات يتم تأجيلها من الخبراء، وقد تعدت الآن 5 سنوات لأعذار واهية، عطلت فيها مصالح هؤلاء البشر، وكم ضاعت خلال تلك المدة من حقوق، وكم كانت الفترة واسعة لتغيير الواقع والبعد عن الحقيقة الفعلية  والأسباب كثيرة، أحدهما أن  الخبير مصاب  بكورونا، له الحق طبعا في التأجيل فالصحة أمر مقدم على أي شيء في الحياة، وباقي الأعذار حدث ولا حرج، الخبير بيصيف، اولاد الخبير يمرون بوعكة صحية، الخبير أجل القضية لمدة شهرين لسفره، الخبير غير متواجد لاسباب خاصة، وتتوالى الأعذار التي ليس لها نهاية، والتي يدفع ثمنها ذلك المواطن الذي يتكبد عناء وجهد السفر وإنفاق المصروفات التي هو في غنى عن صرفها، وقد يكون يعاني من تدبير  تلك المصروفات .

فأما عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبنائها ببعض المحافظات، فقد اضطرتني الظروف للذهاب الى المحكمة وهناك وجدت ما لم أكن أتوقعه من زحام شديد، يجعل المواطنين يسيرون بطريقة السرب، ليس هناك موطئ  لقدم، يسرون بقوة الدفع، قد يصاب أحدهم بالاختناق من صغر المساحة وكثرة الرواد، وآخرون يفترشون الأرض لعدم القدرة الصحية على الوقوف.

حديثي له شقين، الأول: أنه لا يوجد الآن من هو خارج المسؤولية، وهذا ما يسعدني  بلا أدني شك، والشق الآخر: أن الواقع أشد قسوة مما وصفه نواب البرلمان، ومن يود أن يتأكد من حديثي فليذهب لأقرب محكمة له ليجد شكاوى عديدة.

سيدي الرئيس نحتاج إلى خريطة في الإصلاح التشريعي على غرار خريطة الإصلاح الاقتصادي، فلازلنا في انتظار تطوير القوانين بما يتواكب مع العصر الحالي، ولازلنا في انتظار إدخال التكنولوجيا والرقمنة في وزارة العدل، للتسهيل على المواطنين، وتأسيس أن وقت العمل للعمل وليس للمواطن أي دخل بما يحدث لكل من كان قائم بالعمل من ظروف شخصية تحدث له،  فأنا كمواطن ليس لي أي دخل بظروفه الشخصية وهو موظف يتقاضى  راتبه في ظل كل الظروف.

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