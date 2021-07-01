كريم عبد العزيز وأحمد عز وجها لوجه.. من ينتصر فى معركة الصيف

كريم عبد العزيز وأحمد عز فى منافسة شرسة

كريم انتصر على عز بفارق قليل بعد دخولهما نادى المائة

منافسة شرسة تشهدها الأيام القليلة المقبلة بين نجمي السينما كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال فيلمى “البعض لا يذهب للماذون مرتين” و"العراف.. عودة يونس" وتأتى هذه المواجهة الثانية بعد ان تنافسا من قبل فى موسم عيد الاضحى العام الماضى من خلال فيلمى “الفيل الارزق 2 ” و"ولاد رزق 2".

ونرصد فى التقرير التالى شكل المواجهة بين كريم عبد العزيز وأحمد عز فى ضوء ما نتج عن المنافسة السابقة.

كريم عبد العزيز

يعود كريم عبد العزيز الى السينما من خلال فيلم “البعض لا يذهب للماذون مرتين” والذى تم تاجيله لمدة عام تقريبا بسبب الظروف العالمية والتى أثرت سلبيا على السينما وهى انتشار فيروس كورونا ويعد هذا الفيلم الذى يعول عليه كريم عبد العزيز أحد الأعمال التى تمتاز بالكوميديا التى يفتقدها الجمهور فى الفترة الاخيرة ومن المقرر عرضه فى 7 يوليو الجاري.

والفيلم تدور أحداثه حيث يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

ويراهن كريم عبد العزيز على عدد من النجوم ولعل من أبرزهم دينا الشربينى وماجد الكدوانى الذى اصبح تميمة حظ بالنسبة له وهو من تأليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى.

أحمد عز

أما الفنان احمد عز يعود الى السينما بعد غياب ايضا من خلال فيلم “العارف.. عودة يونس” والذى يامل ان يحقق من خلال أعلى الغيرادات فى هذا الموسم حيث من المقرر عرضه فى 16 يوليو الحالى على ان يستمر العرض الى بعد عيد الأضحى المقبل.

والفيلم تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ويشارك احمد عز فى بطولة الفيلم كل من أحمد فهمى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيبص وتاليف محمد سيد بشير واخراج احمد علاء الديب.

نادى المائة

وتأتى منافسة كريم عبد العزيز وأحمد عز تكاد تكون متعادلة وذلك فى ضوء دخول كل منهما نادى المائة من خلال فيلميهما السابق “الفيل الأزرق 2” و"ولاد رزق 2".

وتمكن فيلم “الفيل الأزرق 2” من تحقيق إيرادات بلغت 103 ملايين و616 ألف جنيه، وجسد بطولته كل من: كريم عبدالعزيز، نيلي كريم، هند صبري وخالد الصاوي، وإخراج مروان حامد، فيما حقق فيلم “ولاد رزق 2” إيرادات قياسية تجاوزت الـ100 مليون و602 ألف جنيه، والعمل من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، وبطولة: أحمد عز، عمرو يوسف وأحمد داود.

السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الموسم من سيفوز بكعكة الإيرادات ومن ينتصر ؟