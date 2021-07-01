إنقاذ طفل من الموت بعد ابتلاع "لمبة" في بني سويف.. شاهد

استخراج لمبة فانوس من بطن طفلة ببني سويف

استخرج فريق طبي في مستشفى بنى سويف الجامعى، “لمبة فانوس” ذات حواف متعرجة من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وقالت أسرته إنه كان يلهو بفانوس رمضان واستخرج لمبته ووضعها فى حلقه وبلعها ووقفت فى القصبة الهوائية وأضافت أسرة الطفل أن ابنها شعر بألم وضيق شديد في التنفس ودخل في نوبة بكاء مستمر.

وأفاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بأن المستشفى الجامعى استقبل الطفل البالغ عمره 5 سنوات ويدعى احمد طه حسن من قرية ابشنا بمركز بنى سويف بعد ابتلاعه “لمبة فانوس” استقرت في القصبة الهوئية.



وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى: «على الرغم من أن العملات المعدنية من أكثر الأجسام الغريبة ابتلاعاً من الأطفال، تأتي البطاريات واللمبات والمغناطيسات في المرتبتين الثانية والثالثة" وهي تشكل خطراً كبيراً بسبب ما قد يلحق بالجهاز التنفسى من إصابات»، مشيراً إلى أن حالة الطفل غير مستقرة وموجود فى العناية المركزه بعد استخراج اللمبة من القصبة الهوائية.

وقال مدير المستشفى الجامعى، إنه لابد من وجود حاجة ملحة لزيادة التوعية العامة والصحية حول أضرار ابتلاع الأجسام الغريبة على الجهاز التنفسى والهضمى وضرورة أن يأخذ الأهل الاحتياطات لمنع وصول أي جسم غريب يمكن ابتلاعه بين أيدي الأطفال.

وأوضح أن ابتلاع الأجسام الغريبة له التأثير الكبير على الأسرة من الناحيتين النفسية والمادية حيث يتسبب للأسر في شعورهم بالقلق والخوف الشديد على طفلهم بالإضافة إلى الأعباء المالية المترتبة على استخراج الجسم الغريب سواء من خلال المنظار أو بإجراء جراحة، لافتاً إلى أنه يمكن تجنب ذلك كله بالحذر الشديد ومراقبة الأطفال ومنع وصولهم إلى أي جسم غريب يمكن ابتلاعه.