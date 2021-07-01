المتحدث باسم إحلال السيارات: تلقينا 74 ألف طلب منذ انطلاق المبادرة.. فيديو

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إنه منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير الماضي، وهي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، ووصلت عدد الطلبات حتى الآن إلى 74 ألف طلب.

وأِشار أحمد عبدالرازق على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع النطاق الجغرافي للمبادرة، وعدم انتظار المرحلة الأولى لمدة 3 أعوام حتى تكتمل، والعمل على إتاحة المجال في المحافظات الأُخرى.

وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن المسألة تتعلق بالبنية الأساسية اللازمة للمبادرة في المحافظات، وهي اتحاد استقبال السيارات القديمة للتخريد، ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأردف أحمد عبدالرازق: "وبالفعل من المتوقع خلال الفترة القادمة، انضمام بعض المحافظات الأُخرى، وفقاً للتنسيق الذي يتم مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول والثروة المعدنية.

ونوه المتحدث باسم المبادرة الرئيسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، بأن الطالبات المقدمة يوجد بها الكثير الغير منطبق مع شروط المبادرة، وبعضها تكون البيانات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هناك طلبات صحيحة مُقدمة، وتنطبق عليها شروط المبادرة، والتي بلغت حتى أمس (30 يونيو) حوالي 43 ألف طلب.

وأشار أحمد عبدالرازق إلى أن لابد من معرفة أن هذه المبادرة تستهدف إحلال السيارات محلية الصُنع.