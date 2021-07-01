إكرامي يصدم رمضان صبحي: أتمنى فوز الأهلى على بيراميدز

يري إكرامى الشحات حارس مرمى الأهلى الأسبق، أن مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدورى، صعبة للغاية.



وقال إكرامي فى تصريحات تلفزيونية، أن مباراة الأهلى وبيراميدز صعبة على الفريقين فى ظل امتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة، مشيرا إلى إنه يتمنى فوز الأهلى بالمباراة ومسابقة الدوري.



وأضاف: "أداء الأهلي في المباريات الأخيرة كويس، ولكن هذا ليس الأداء الذي ننتظره من الفريق الأحمر، الكرة الحلوة اللي متعودين عليها لم نراها حتى الأن".



وأضاف: "الأهم أن الفريق يحقق الفوز في المباريات، وإن شاء الله يفوز ببطولة افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليحقق إنجاز كبير لم يحققه أي فريق من قبل".



وفى هذا السياق ، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يلعب مساء اليوم أمام بيراميدز باستاد السلام .

وتعد مواجهة الأهلى وبيراميدز دائما واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة .



ويفقد الفريقان مجموعة من أبرز اللاعين خلال مواجهة اليوم فالأهلى ، يفقد جهود كلا من وليد سليمان للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف ، ووالتر بوالا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية ، وفى المقابل يفقد بيراميدز عدد من اللاعبين المهمين وعلى رأسهم على جبر وأسامة جلال وجون أنطوى ودييجو رولان ومحمد فاروق وإسلام عيسي والمهدى سليمان وعبدالله بكرى .



وشهدت الساعات الماضية إعلان بيراميدز تولى اليونانى تاكيس جونيس تدريب الفريق خلفا للأرجنتينى أروابارينا والذى رحل بعد توديع منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .



ويمتلك تاكيس جونيس سجلا غير جيد فى تاريخ مبارياته أمام الأهلى ، حيث خاض المدير الفنى الجديد لبيراميدز 3 مباريات أمام الأهلى من قبل عندما كان مديرا فنيا لدجلة وخسر اللقاءات الثلاثة .

