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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يشارك في مؤتمر علاج الحالات المعقدة بطب الأزهر

المحرصاوي يشيد بجهود
المحرصاوي يشيد بجهود مؤتمر دولي بطب الأزهر

شارك  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام اليوم الخميس  تحت عنوان: علاج الحالات المعقدة في أمراض وجراحات الأذن والأنف والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب الأسبق، رئيس شرف المؤتمر، والدكتور علي محروس، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب الأزهر، رئيس المؤتمر، والدكتورة جيهان الزارع، الأستاذ بطب بنات الأزهر بالقاهرة، سكرتير عام المؤتمر، وبمشاركة أساتذة الأنف والأذن والحنجرة بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى المشاركين من مختلف أنحاء العالم. 
  
وخلال كلمته نقل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورجائه للمؤتمر بالخروج بتوصيات علمية تفيد منها الإنسانية كلها. 
  

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة هذا الجمع الكبير من علماء التخصصات الطبية المختلفة من جميع دول العالم، وأعلن رئيس الجامعة أن هذا الجمع العلمي الكبير يعيش الواقع؛ من خلال تناوله لأبحاث علمية تتناول جائحة كورونا،  ويؤكد على تصدر جامعة الأزهر  التصنيفات العالمية، بداية من زيارة وفد التصنيف الإفريقي الأوروبي للجامعة في عام 2017م، وإشادته بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر وتصنيفه الأول على قارة أفريقيا، مرورًا بتصنيفي: شنغهاي، وQs واللذين أكدا على تقدم تصنيف الجامعة في قطاع الصيدلة، إضافة إلى باقي التخصصات العلمية والبحثية الأخرى.
  

جدير بالذكر أن المؤتمر  يحاضر به 50 محاضرًا من مختلف دول العالم من: أمريكا، وفرنسا، وإنجلترا، وأستراليا، ونيوزلاندا، والمغرب، والجزائر، وقبرص وتركيا، ويناقش المؤتمر، عديدًا من النقاطات المهمة، مثل: الفطر الأسود وتأثيره على الأنف وعلاقته بكوفيد 19، وكذلك تأثير هذا الفيروس على أمراض الأنف والأذن والحنجرة.


   ويقام على هامش المؤتمر أربع ورش عمل؛ تناقش الجديد والحديث في مجال جراحات الأذن الميكروسكوبية، وجراحات الأنف بالمنظار، إضافة إلى تناوله لكيفية التعامل مع مرضى الدوار والدوخة، وأخيرًا ورشة عمل تحت عنوان: كيف تصبح طبيبًا ماهرًا.

المحرصاوي جامعة الأزهر الأنف والأذن علاج الحالات المعقدة جراحات الرأس

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