استشاري تغذية علاجية : الانسولين السبب الرئيسي للسمنة| فيديو

قال الدكتور خالد غزالي استشاري التغذية العلاجية إنه عندما تنتقل السيدات إلى مستوى مادى أعلى تبدأ فى الاهتمام بشكلها الخارجى أكثر، وهذا يكون على عكس الرجال، فكل ما يهم الرجال هو وضعهم المادى.

وتابع استشاري التغذية العلاجية خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الخميس، أن مريض السمنة عندما يقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الانسولين هو السبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة مصابين بالسكر، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي ينتج الأنسولين.

وأكد استشاري التغذية العلاجية ، أنه يوجد متابعة اسبوعية باستمرار مع مريض السمنة داخل منظمة دعاء سهيل حتى وزن التثبيت.

طرق إنقاص الوزن



حذرت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.





وأكدت أن هناك حالات تعاني من السكر، وآخرون يعانون من كسل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

وأوضحت دعاء سهيل أنه لا بد من وضع نظام غذائي لمريض السمنة يمكنه اتباعه، ولا يشعر أنه محروم من الطعام، لافتة إلى أن هناك مرضى سمنة يمثل الطعام إغراءً لهم، ولهذا يجب مساعدتهم بغلق الشهية حتى لا يشعروا برغبتهم في تناول الطعام.

وقالت خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال تناول كورس قوي يقلل الشهية، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.



وأضافت أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط.



ولفتت إلى أن الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق.



قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير، دون حاجة لإجراء العمليات الجراحية.