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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منها مش أنا وديدو.. مليون جنيه إيرادات أمس لـ أفلام السينما

فيلم مش انا
فيلم مش انا

شهدت دور العرض المصرية انتعاشة فى الإيرادات بمجرد عرض فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني الذى حقق إيرادات جيدة فى أول يوم عرض له بعد حالة من التراجع شهدتها السينما فى الفترة الماضية.

 

وخلال التقرير التالي، نرصد بالأرقام آخر تطورات شباك التذاكر للأفلام المعروضة وإيرادات الأفلام حيث حققت إيرادات أمس الاربعاء قيمتها مليون و363 الف جنيه وفقا لتصريح خاص من المنتج الموزع محمود الدفراوى.

 

مش أنا  

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها  مليونا و212 الف جنيه فى أول يوم عرض له بعد أن أقام تامر حسني عرضا خاصا يوم الثلاثاء الماضى.

 

قصة فيلم مش أنا 

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.
 

أحمد نوتردام

واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 61817 جنيها، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.
 

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".
 

ماما حامل

وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 41856 جنيها، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

 

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

 

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي45499 جنيها وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.
 

أحدث أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.
 

فيلم مش انا لتامر حسني يتصدر شباك التذاكر فور عرضه ورامز جلال يحقق 18 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات الأفلام المصرية المعروضة بالسينمات

رامز جلال يحقق 18 مليون جنيه بفيلم أحمد نوتردام

ثانية واحدة

وحققت الفنانة دينا الشربيني حوالي 1270 جنيها على طرح أحدث أفلامها بعنوان “ثانية واحدة”.
 

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

 

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

فيلم “مش أنا” تامر حسني أحمد نوتردام ماما حامل اخبار فيلم مش انا

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