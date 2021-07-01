اخبار التعليم.. مصروفات المدارس الحكومية 2022 .. أول صور لـ كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات : اختبارات القدرات في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

التعليم: هؤلاء الطلاب معفيين من دفع رسوم المدارس العام المقبل



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس بضرورة إلزام أولياء الأمور بسداد مصروفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس العام الدراسي القادم 2021 / 2022 مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر أن يتم مراعاة الفئات المستثناة من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية طبقا للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

ننشر مصروفات المدارس الحكومية 2022 ورسوم دخول الامتحانات



وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر الخاص بتحديد الرسوم والـ مصروفات والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول بـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022.

وشددت وزرة التربية والتعليم، على ضرورة التوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناة طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر

جامعة بنها : 2 مليون جنيه مكافآت النشر العلمي الدولي



أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة قد اعتمد فى جلسته الأخيرة مكافآت النشر العلمي الدولى بـ2 مليون، فى إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس لتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.

الأوراق والدمغات المطلوبة لـ التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس



أعلنت المدارس الحكومية والرسمية عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد عند التقديم بالصف الأول الابتدائي في المدارس للعام الدراسي القادم 2021 / 2022 .

كيف تستعد الأسرة والطالب نفسيًا لامتحانات الثانوية العامة.. أستاذ علم اجتماع يجيب



اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة، ومع بداية شهر يوليو؛ يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيًا لها.

وإذا كنت طالبًا في الثانوية العامة، وفي انتظار امتحانات الثانوية العامة المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس .

انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية .. التعليم: نتعامل بالقانون مع الغشاشين



أدى 468 ألفاً و841 طالباً/طالبة بـ الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية 2021 فى عدد (39) مادة امتحانية، داخل 2730 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وبذلك يكون قد وصل ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية لنهايته ، حيث يعد اليوم هو آخر يوم في جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بمختلف تخصصاتها (الصناعي - الزراعي - الفندقي - التجاري).

الأعلى للجامعات: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد



يبحث كل طالب للاستعداد لخوض امتحانات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق، للالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها خوض امتحانات القدرات.

من جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات أن اختبارات القدرات التي ستجريه عدد من الكليات التي يتطلب القبول بها خوض هذه الامتحانات سيتم اجراؤها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل بدء المرحلة الأولى من التنسيق.

الصور الأولى لبدء عمليات تركيب كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة



حصل موقع “صدى البلد” على الصور الأولى التي ترصد وصول كاميرات المراقبة للمدارس؛ لتركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بمحافظة القاهرة.

واستقبلت إدارة مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة كاميرات المراقبة وبدأت أعمال التركيب في لجان امتحانات الثانوية العامة التي ستعقد فيها.