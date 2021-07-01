بشروط مجنونة.. أسوأ فريق في العالم يطلب ضم ميسي

تقدم نادي إيبيس البرازيلي، بعرضا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، للتعاقد معه، بعد انتهاء عقده مع البلوجرانا.

ونشر نادي إيبيس الذي يطلق على نفسه “ أسوأ فريق في العالم” بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر” يطلب فيه ضم ليونيل ميسي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووضع النادي البرازيلي عدة شروط مجنونة من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، حيث طلب ضم البرغوث الأرجنتيني لمدة 15 عاما، وتحديد الراتب بناء على عدد الأهداف التي سيسجلها، في نفس الوقت وضع بندا يقضي بعدم تسجيل ميسي للأهداف يتيح فسخ التعاقد معه.

كما اشترط النادي البرازيلي، على ميسي، عدم قيادة الفريق لتحقيق أي لقب، لأن الفريق لا يمكن أن يصبح بطلا.

كما يمنع النادي البرازيلي ميسي من ارتداء قميص رقم 10 في الفريق، لأنه مملوك لأسطورة النادي “ ماورو شامبو”.

البند الأخير، يقضي بوقوف ميسي أمام 3 مرات يوميا، أمام المرآة، ويقسم 3 مرات أن بيليه أفضل من مارادونا.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي، مع نادي برشلونة، انتهى، أمس، الأربعاء، ليصبح حرا لأول مرة منذ انتقاله إلى نادي البلوجرانا.

بدأ ليونيل ميسي حكايته مع كرة القدم باللعب في نادي جراندولي الأرجنتيني في سن الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى نيولز أولد بويز عام 1995.

اكتشف ليونيل ميسي في سن الحادية عشر من عمره أنه يعاني من نقص في الهرمونات، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم، حيث انضم إلى نادي برشلونة عام 200، حيث كان في سن الـ 13 عاما وقتها، ليبدأ رحلة المجد.

أذهل ليونيل ميسي نادي برشلونة موهبته التي لا مثيل لها، حيث عرضوا التكفل بكافة مصاريف اللاعب، وعرضوا على عائلته الانتقال إلى العيش في إسبانيا.

تدرج ليونيل ميسي في الفئات العمرية بنادي برشلونة، حيث شارك مع الفريق الأول لأول مرة مع في 16 نوفمبر عام 2003، أمام إسبانيول “ مباراة ودية”، تحت قيادة فرانك ريكارد.

أول هدف لـ ليونيل ميسي بقيص نادي برشلونة، كانت في مايو عام 2005، أمام فريق ألباسيتي.

ليونيل ميسي انطلق بعد ذلك ليصبح أحد أهم اللاعبين ليس في تاريخ برشلونة فقط وإنما في تاريخ كرة القدم، بفضل إنجازاته الجماعية والفردية.

إنجازات ميسي مع برشلونة:



إنجازات جماعية:

الدوري الإسباني: 10 مرات

السوبر الإسباني: 8 مرات

كأس ملك إسبانيا: مرات

دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

السوبر الأوروبي: 3 مرات

كأس العالم للأندية: 3 مرات

أبرز إنجازات ميسي الفردية:

الكرة الذهبية: 6 مرات

أفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: 8 مرات

هداف الدوري الإسباني: 7 مرات

هداف كأس ملك إسبانيا: 5 مرات

هداف دوري أبطال أوروبا: 6 مرات

جائزة بيتشيشي: 6 مرات

الحذاء الذهبي الأوروبي: 6 مرات

جائزة اليويفا لأفضل مهاجم: مرتين