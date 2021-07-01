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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين توافق على الاستخدام الطارئ لعقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

علم البحرين
علم البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن موافقتها على الاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قال عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، مناف القحطاني، إن أكثر من 223 حالة إصابة أخذت دواء “سوتروفيماب” وتم تعافيها وعودتها لمزاولة أنشطة الحياة الطبيعية.

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وأكد القحطاني مواصلة البحرين تقديم أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا وحمايتهم من خطر تداعياته.

وأشار إلى أن عقار "سوتروفيماب" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج الحالات الإصابة بفيروس كورونا، للبالغين من العمر 12 سنة فما فوق الذين يزنون 40 كجم على الأقل، ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وحسب الصحيفة، أجازت البحرين استخدام دواء سوتروفيماب الذي يعتمد على استخدام تقنية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهي عبارة عن بروتينات تحاكي قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات، تسهم في التقليل من مضاعفات الفيروس لدى الحالات القائمة، وخفض الوفيات.

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