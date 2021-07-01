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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 مليون جنيه لـ المقاولون

الزمالك يفعل بند شراء سيف الدين الجزيري

صدى البلد

قرر مسئولو نادي الزمالك تفعيل بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق المعار من المقاولون العرب.


وعقد اللاعب جلسة عصر اليوم مع حسين لبيب رئيس النادي الأبيض في مقر الزمالك ووقع المهاجم على عقود الانتقال النهائي للقلعة البيضاء.

 

ومن المقرر أن يعلن الزمالك رسميا عن توقيع الجزيري وانضمامه بصورة نهائية للفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة.


وأكد مصدر بالزمالك أن مدة التعاقد مع سيف الدين الجزيري 3 مواسم بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته للفريق الأبيض.

 

ويحق للزمالك شراء سيف الدين الجزري نهائيا من المقاولون نظير سداد 12 مليون جنيه لناديه وفقا لعقد إعارة اللاعب من الذئاب للقلعة البيضاء.
 

الزمالك نادي الزمالك سيف الدين الجزيري الجزيري أخبار نادي الزمالك

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