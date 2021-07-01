عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب مبادرة البالطو الأبيض: الدولة تسعى للارتقاء بصحة المواطن

دكتور عمرو حسن
دكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الدولة تعمل على الارتقاء بصحة المواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة.


الصحة

وأضاف عمرو حسن، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية، أم بى سى مصر ٢، أن الدولة تسعى لتحسين المنظومة الكاملة لحياة المواطن المصري.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو حسن صاحب مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، أنه عادة أفريقية وموجود فى 28 دولة أفريقية من بينها مصر، مؤكدا أن الدول العربية بقارة آسيا على رأسها السعودية والكويت وعددا من الدول الأخرى ليس بها هذه العادة.

وأضاف حسن خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، أن مصر تحارب الختان منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة ليس لها أي فوائد طبية ولها أضرار كبيرة على المدى الطويل.

وتابع حسن أن الموروثات القديمة ليس لها أي علاقة بالدين، مؤكدا أن دار الإفتاء قد أكدت أن ختان الإناث حرام شرعا.

وأردف: “نواجه حربا لتغيير المفاهيم الخاطئة وهو شيء صعب.. تلك الظاهرة من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها فيجب العمل على توعية الناس بأضرارها”.

وقال صاحب مبادرة البالطو الأبيض إن مصر من الدول التى لها إحصائيات عالمية على الرغم أن النسبة قد قلت عن سنوات ماضية، مؤكدا أن الفئة العمرية الأعلى لتلك الظاهرة تكون من 10 إلى 13 سنة ونسبة الختان 79% خلال عام 2014 وهى آخر إحصائية تمت في مصر. 

عمرو حسن الدولة صحة المواطن تحسين المنظومة الكاملة المواطن المصري مبادرة البالطو الأبيض الدول العربية

ترشيحاتنا

وضع مُحرج.. إقليم تيجراي يهزم آبي أحمد للمرة الثانية

سر قراءة سورة الفاتحة على الموتى أو التبرك بها فى كل الأمور

اخبار التعليم.. مصروفات المدارس الحكومية 2022 .. أول صور لـ كاميرات المراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات : اختبارات القدرات في هذا الموعد

شعبة المستوردين: القرار 43 يحرم السوق المصرية من دخول 28 سلعة من الخارج

جناح الأزهر الشريف يستقبل الجمهور في معرض الكتاب.. صور

الزمالك يفعل بند شراء سيف الدين الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

بـ مايوه أحمر.. رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة

إغلاق مستشفى في القاهرة بعد استغاثة 32 أسرة

نادٍ إفريقي يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

فيديوجراف..فيروس نيباه الأخطر في العالم قادم من الهند

المزيد

ساحة رأي

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يوينو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ