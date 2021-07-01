صاحب مبادرة البالطو الأبيض: الدولة تسعى للارتقاء بصحة المواطن

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الدولة تعمل على الارتقاء بصحة المواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة.



الصحة

وأضاف عمرو حسن، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية، أم بى سى مصر ٢، أن الدولة تسعى لتحسين المنظومة الكاملة لحياة المواطن المصري.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو حسن صاحب مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، أنه عادة أفريقية وموجود فى 28 دولة أفريقية من بينها مصر، مؤكدا أن الدول العربية بقارة آسيا على رأسها السعودية والكويت وعددا من الدول الأخرى ليس بها هذه العادة.

وأضاف حسن خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، أن مصر تحارب الختان منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة ليس لها أي فوائد طبية ولها أضرار كبيرة على المدى الطويل.

وتابع حسن أن الموروثات القديمة ليس لها أي علاقة بالدين، مؤكدا أن دار الإفتاء قد أكدت أن ختان الإناث حرام شرعا.

وأردف: “نواجه حربا لتغيير المفاهيم الخاطئة وهو شيء صعب.. تلك الظاهرة من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها فيجب العمل على توعية الناس بأضرارها”.

وقال صاحب مبادرة البالطو الأبيض إن مصر من الدول التى لها إحصائيات عالمية على الرغم أن النسبة قد قلت عن سنوات ماضية، مؤكدا أن الفئة العمرية الأعلى لتلك الظاهرة تكون من 10 إلى 13 سنة ونسبة الختان 79% خلال عام 2014 وهى آخر إحصائية تمت في مصر.