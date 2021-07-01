بمكونات مفيدة.. وصفة السلطة لحرق دهون الجسم.. فيديو

حرق الدهون

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية، ببرنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، وصفة السلطة لفقدان الوزن وحرق الدهون.



مقادير وصفة السلطة:

افوكادو

ورق ريحان

ملعقة زيت زيتون

كرنب أحمر

بروكلي

قرفة

قرنفل

طماطم

خيار

جزر

فلفل أخضر



وتابعت الدكتورة بسمة الملا، إنه يجب تناول سلطة الخضروات أولا قبل تناول أى طعام من أجل إنقاص الوزن، سواء غذاء أو إفطار أو عشاء.

وفي سياق أخر، من فوائد السلطة الخضراء للحوامل أنها تساعد على توفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والفولات يمكن أن تفعل المعجزات لصحة المرأة الحامل، إذا قمت بتضمين البقوليات واللحوم والجبن ، يمكنك تلبية متطلباتك من الألياف والبروتين ، والحفاظ على جوعك لفترة طويلة من الزمن فهي من أبرز فوائد السلطة الخضراء للحوامل.

كشف موقع beingtheparent ، عن فوائد السلطة الخضراء للحوامل و التي تتمثل في ..

فوائد السلطة الخضراء للحوامل

الألياف:

تساعد الألياف في الوقاية من الإمساك، وهي مشكلة متكررة أثناء فترة الحمل.

فيتامين ك:

فإن تناول السلطة الخضراء أثناء الحمل سيفيد الطفل بشكل مباشر، يساعد فيتامين ك أيضًا في تخثر الدم ، وبالتالي تقليل فرص حدوث نزيف أثناء الولادة.

حمض الفوليك:

إضافة الخس إلى نظامك الغذائي يوفر لك 19٪ من حمض الفوليك الموصى به يوميًا، يساعد تناول حمض الفوليك أثناء الحمل على حماية الجنين من العيوب الخلقية مثل الحنك المشقوق وأيضًا من العيوب الخلقية في الدماغ (انعدام الدماغ) والحبل الشوكي (السنسنة المشقوقة)، كما أنه يساعد على منع فقر الدم خلال المراحل المبكرة من الحمل.

فيتامين (أ):

يلعب فيتامين (أ) دورًا مهمًا في نمو الجنين (تطور الدورة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي) لطفلك.

الكالسيوم:

إذا انخفض تناول الكالسيوم أثناء الحمل ، فإن طفلك يسحبها من عظامك مما سيؤثر على صحتك بشكل سيء في المستقبل القريب.

البوتاسيوم:

قد يسبب نقص البوتاسيوم تقلصات في الساق أثناء الحمل، كما أنه عامل مهم للحفاظ على توازن الكهارل أثناء الحمل، يوفر املعقة من السلطة الخضراء 8٪ من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم

الحديد:

حصة واحدة من السلطة الخضراء تحتوي على 5٪ من الحديد المطلوب كل يوم، أنت بحاجة إلى مزيد من الحديد أثناء فترة الحمل ، خاصةً خلال الشهر الثاني والثالث من الحمل ، لأن إنتاج الدم في جسمك يزيد بنسبة تصل إلى 50٪ وبالتالي يتم إنتاج المزيد من الهيموجلوبين ، مما يزيد من الطلب على الحديد.

مجموعة فيتامينات ب المركب:

السلطة الخضراء المكونة من الخس غنية بمجموعة فيتامينات ب المعقدة مثل الريبوفلافين (يسمى أيضًا فيتامين ب 2) والثيامين (يُسمى أيضًا فيتامين ب 1) والبيريدوكسين (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 6) ، كل منها حوالي 7٪ من الفيتامينات، المتطلبات اليومية.

يلعب الثيامين دورًا حيويًا في نمو الدماغ وتطور العظام وتطور العضلات عند الأطفال، يساعد الريبوفلافين في نمو الجلد، يساعد البيريدوكسين في السيطرة على غثيان الصباح ويلعب أيضًا دورًا مهمًا في نمو الدماغ.