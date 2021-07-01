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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد إدريس يطالب بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسهيل اجراءاتها

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إن السياحة في مصر شهدت اهتماما غير مسبوق ، مشيرا إلى جهود الثيادة السياسية في دعم هذا القطاع بكل السبل الممكنة، والعمل على حل المشاكل التي واجهها القطاع بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وتحدث النائب أحمد إدريس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ملف سياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه نوع يخاطب فئة معينة من السياحة، وتعتبر من أهم الفئات، وبالتالي الإهتمام بهم في كافة النواحي شيء ضروري، لجذب أكبر عدد ممكن منهم، حيث إن هذه السياحة لها دور كبير في جذب العملات الصعبة والترويج لبلدنا بصورة جيدة.

ولفت عضو لجنة السياحة بالبرلمان النائب أحمد إدريس، أننا نمتلك السمات التي تؤهل نجاح هذه السياحة، حيث إننا نتميز بشواطئ البحر الأحمر والأبيض، كما أن الرئيس السيسي دشن من قبل مدينة العلمين، والتي تعد من أكبر المدن السياحية، فكل هذه الأمور لها دور كبير في تنشيط السياحة.

وأضاف احمد إدريس نائب أسوان، أن هذه السياحة بها العديد من المنافسين مثل دولة اسبانيا والتي تتميز بها، ولكن مع جذب وتنشيط هذا النوع هذه السياحة، سوف يتم البحث عن التنوع من أجل البحث عن تدفقات جديدة ، وسيكون هناك إنشاء مواني خاصة بها.

وطالب النائب أحمد إدريس بضرورة وضع خطة إستراتيجية تعظم سياحة اليخوت في مصر، فضلا عن دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت، وتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات من أجل جذب المزيد من اليخوت السياحية وتنمية سياحة اليخوت والحركة السياحية.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن الاجتماع تطرق لاستعراض الفرص الواعدة لتطوير سياحة اليخوت في مصر، لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء ، أن الاجتماع شهد بحث العناصر الداعمة لدعم سياحة اليخوت في مصر، ومن ذلك وجود البنية التحتية لصناعة القوارب وتوافر اللوجستيات، إلى جانب تمتع مصر بالظروف المناخية الملائمة، والخيارات المتنوعة لقضاء العطلات البحرية، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين، وتنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير، كما تم إستعراض كافة الإجراءات المرتبطة بذلك، والتحديات الواجب تخطيها لتحقيق هذا الهدف.


وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل، بهدف العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها، وتضم في عضويتها وزيرى السياحة والآثار، والمالية ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
 

سياحة اليخوت مصر تنشيط السياحة البرلمان مجلس الوزراء لجنة السياحة فيروس كورونا

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