حماية النيل.. رحلة بطل مصر في التجديف من أسوان لـ رأس البر

تحت رعاية البيئة

أعلن بطل مصر فى التجديف المهندس حاتم قنديل، عن بدء رحلته في نهر النيل بدءا من أسوان وصولا إلى رأس البر بدمياط، فى إطار حملة "اتحضر للأخضر" وتحت رعاية وزارة البيئة.

بدأ البطل حاتم قنديل مشواره فى تحطيم رقم قياسى في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين حتي نهاية رحلته بدمياط من خلال مديريه امن الدقهليه و شرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية ودمياط.

وقام الفرع الإقليمي بالمنصورة بتنسيق مع الجهات المعنية وايضا مع الادارة العامة لحماية نهر النيل ، ووكيل وزارة الرى بالدقهليه وذلك لتتفيذ حملات تنظيف مجري النيل باستخدام الحفارات لازالة الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، وقد تم نزول عدد 18 حفار فى نطاق الدقهليه ودمياط أثناء رحلة البطل المصرى.

وأكدت وزيرة البيئة أنه جار التنسيق مع البطل المصرى وفريق عمله لتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بدءا من السد وحتى المصب، مشيرة الى أن الوزارة حريصة على تبنى افكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها وتقديم دعم حقيقي وعمل مشترك لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة افضل لهم وللاجيال القادمة.

ووجه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعمها ومساندتها له فى تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها فى حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التى تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه .



يذكر أن هذه الخطوة هى الأولى من نوعها التى يحاول فيها مصرى التجديف من أسوان لدمياط. وقد بدأت رحلة البطل المصرى من أسوان في شهر يونيو لتواكب ذكرى ثورة 30يونيو.

وتبلغ مسافة التجديف نحو 150 كيلومترا من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وسيتم التجديف لمسافة 50 كم كل يوم لمدة من 25 إلى 35 يومًا، ويهدف للترويج للسياحة الداخلية وتنظيف نهر النيل.

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