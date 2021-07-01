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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تزيح الستار عن بولو GTI موديل 2021.. تفاصيل | صور

فولكس فاجن تزيح الستار
فولكس فاجن تزيح الستار عن بولو GTI موديل 2021.. تفاصيل

لطالما تعلقت أجيال عدة من الشباب بسيارة “بولو” الشهيرة، التي أنتجتها فولكس فاجن الألمانية العريقة، فيبدو أن الشركة أرادت إسعادهم من جديد بعد كشفها الستار عن إصدارها الجديد منها، بولو GTI الجديدة موديل 2021.

 

تأتي بولو GTI الجديدة موديل 2021 بتصميم خارجي يتمتع بالفخامة والأناقة، بالإضافة إلى يتوافر بها العديد من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة، الي جانب  وسائل التحكم و قدرات الإداء الرائعة.


تتميز السيارة بولو GTI الجديدة موديل 2021 بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 204 حصان مع عزم  اقصي دوران يبلغ 320 نيوتن.متر، بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ولديها القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كلم/ساعة.

جاءت السيارة بولو GTI الجديدة موديل 2021 بهيكل خارجي ذو أناقة وفخامة، حيث تتمتع بمصابيح أمامية وخلفية جديدة، وتشتمل المصابيح الأمامية على مصفوفة IQ الجديدة من فولكس فاجن، مع شبك أمامي مضاء.

تظهر سيارة بولو GTI الجديدة موديل 2021 بمظهرها الرياضي مع مقاعد رياضية اختيارية، مع لمسات حمراء اللون وتكثر أيضاً لمسات الكروم غير اللامع، مع شاشة لمسية عالية الدقة مقاس 8.0 بوصة.


بالإضافة إلى تقنيات IQ.Drive للقيادة الذاتية الجزئية، وتتوافر العديد من مزايا مساعدة السائق الاختيارية، مثل التحكم في ثبات السرعة، مع مساعد الحفاظ على المسار، والرادارات وغيرهم.


و حتى الآن لا تتوافر أي معلومات عن موعد إطلاق بولو GTI الجديدة موديل 2021 في الأسواق العالمية أو فئاتها السعرية.

 

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