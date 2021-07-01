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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: ضبط 11 ألف و977 وحدة منشطات جنسية وأدوية مهربة

جانب من حملات التفتيش
جانب من حملات التفتيش الصيدلي بأسوان

استكملت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بأسوان   بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة استهدفت عدد من الصيدليات بنطاق المحافظة توجيه ضرباتها الحاسمة ضد أماكن بيع وتجارة الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجله والمحظور تداولها بالبلاد

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسواق على الوجه الأكمل بما يصب في صالح المواطن الأسواني والحفاظ على الصحة العامة.

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كما يأتي ذلك استمرارًا للضربات التى يقوم بها التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك بأسوان لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة وغير المسجلة والتصدى للكيانات التى تقوم بتقديم ونشر إعلانات مضلله للجمهور تحثه على الاعتقاد أنها كيانات علاجية مرخصة .

وفى هذا الشأن تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وعضوية الدكتور محمد الأسمر ، والدكتور مصطفى الصغير ، وبالإشتراك مع المستشار صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك بأسوان، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان ، وكذا التنسيق مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام .

وتم المرور على صيدلية و 4 محلات عطارة حيث تم ضبط 11 ألف و 977 وحدة متنوعة شملت منشطات جنسية وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ، بالإضافة لأدوية محظور تداولها بالبلاد ،  وأيضًا ضبط ( 42 ) علبة أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع ، وقد قُدرت قيمة المضبوطات بنحو 250 ألف جنيه تقريبًا ، وتحررت محاضر بالمخالفات وأُحيلت للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

هذا وكان قد شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لصحة أسوان حملة تفتيش إستهدفت عدد من أماكن تداول وتخزين الأغذية والمشروباتوذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، وبإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ، وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 540 علبة مربي ( وزن الكمية حوالي 173 كيلو جرام )  مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، بجانب ضبط 4152 زجاجة خل ( وزن الكمية حوالي 3322 لتر ) مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك ، بالإضافة إلى ضبط 1296 زجاجة عصير برتقال ( وزن الكمية حوالي 324 لتر ) مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك ، وكذا ضبط 222 زجاجة عصير كوكتيل ( وزن الكمية حوالي 56 لتر )  وغير صالحة للإستهلاك ، علاوة على ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي

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