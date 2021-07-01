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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث حاسبات الألعاب من لينوفو يحصل على خصم كبير

لاب توب لينوفو Legion
لاب توب لينوفو Legion 5

حصل أحدث طرازات حاسبات الألعاب من لينوفو على خصم كبير مؤخرا، حيث أصبحت تكلفة طراز لاب توب Legion 5، الذي يأتي بشاشة بقياس 15 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، تبلغ 999 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و 600 جنية مصري).

وبحسب ما ذكره موقع "9to5toys"، أوضحت الصفحة الخاصة بحاسب الألعاب Legion 5، على موقع أمازون الإلكتروني، أنه من المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد بقياس 15 بوصة، في 24 أغسطس المقبل، على أن يفتح باب الحجز المسبق للجهاز بدءا من اليوم للاستفادة من العرض.

وييتم تشغيل حاسب لينوفو للألعاب Legion 5، بواسطة معالج ثماني النواى من نوع Ryzen 7 5800H، من إنتاج شركة AMD، ويأتي الجهاز مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وزودت لينوفو هذا الكمبيوتر المحمول بقوة ألعاب لا مثيل لها بسرعات تصل إلى 4.2 جيجا هرتز.

وينطلق حاسب Legion 5، مع كرت شاشة GeForce RTX 3050 من نيفادا، مدمج مع ذاكرة مخصصة بسعة 4 جيجابايت لتوفير ومن استجابة سريعة للألعاب.

شاشة لاب توب لينوفو Legion 5

ويأتي حاسب Legion 5، بشاشة من نوع IPS ، وبقياس 15.6 بوصة، إلى جانب معدل تحديث للشاشة 144 هرتز، لدعم للألعاب بدقة عرض 1080 بيكسل، مع تشغيل NVIDIA G-SYNC بزمن انتقال منخفض ومعدلات تحديث تصل إلى 165 هرتز.

ويضم لاب توب لينوفو Legion 5، أربعة منافذ USB-A ومنفذي USB-C جنبًا إلى جنب مع منفذ HDMI واحد، بالإضافة إلى اتصال Wi-Fi 6.

Legion 5 Gen 5 (15&quot; AMD) | 15.6&quot; AMD powered gaming laptop | Lenovo Ireland
حاسب لينوفو للألعاب Legion 5
لينوفو حاسب Legion 5 Lenovo Legion 5 لاب توب لينوفو لاب توب ألعاب

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