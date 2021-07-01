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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يرسل تهنئة للرئيس الصيني بـ مئوية تأسيس الحزب الشيوعي

الدكتورعصام خليل
الدكتورعصام خليل

بعث حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتورعصام خليل، رسالة تهنئة إلي الرئيس شي جين بينغ، رئيس دولة الصين الشعبية، الأمين العام للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، للتهنئة بمرور مائة عام علي تأسيس الحزب الحزب الشيوعي الصيني الصديق.


وقال :" إننا نود تهنئة أصدقائنا في دولة الصين وقيادتها الرشيدة بمرور قرن من الزمان على تأسيس حزب سياسي استطاع إحداث طفرة تغيير بدولة الصين وانفتح على العالم بمد جسور العلاقات والتعاون المثمر مع الأحزاب ومنها المصريين الأحرار".

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وأضاف:" أن الأقدار كما جمعت صداقة استراتيجية بين بلدينا وتجمع بينهما قواسم حضارية وتاريخية وسمات شعبية، من حسن الطالع تزامنًا مع الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعي يواكب الاحتفال مرور ٦٥ عامًا علي ترسيخ العلاقات الدبلوماسية المصرية_الصينية فإن تلك المناسبات السعيدة نتشارك فيها مع حزبكم الصديق."

العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية


وأشار إلي أن الاحتفال يأتي مقرونا بذكرى مَدّ آفاق أكثر للعلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية رَسْمِيًّا، بين دولتين تجمعا بين التاريخ وجذور الأصالة والعراقة.


وأعرب عن تقديره للتعاون الدوءب بين الحزبين الممتد لسنوات طويلة بهدف خدمة شعبينا أصحاب المبادئ والهادفين لإرساء السلام والرخاء.


وأكد أن العلاقات الوثيقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس شي جين بينغ تمثل جسرًا قويا لعلاقات مصيريه تجمع البلدين، فضلاً عن الشراكة الإستراتيجية البناءة في طريق الحرير.

المصريين الأحرار ة الدكتورعصام خليل الحزب الشيوعى الصينى العلاقات الدبلوماسية المصرية عبد الفتاح السيسي

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