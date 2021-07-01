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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيافة الأنبا بشارة يزور كنيسة مار جرجس في دلجا

نيافة الأنبا بشارة
نيافة الأنبا بشارة يزور كنيسة مار جرجس بدلجا

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، زار اليوم الخميس، كنيسة مار جرجس في دلجا.

رافق نيافة المطران خلال الزيارة الأب جوزيف منير، كما استقبل نيافته الأب يوحنا بولس، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي ميلاد جميل.

 حيث تأتي تلك الزيارة في إطار رغبة الأنبا بشارة تقديم واجب العزاء لانتقال أخت الشماس ميلاد إلى الأمجاد السماوية، كما أجرى نيافته بعض الزيارات الرعوية لعائلات الكنيسة.

الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص الأب جوزيف منير كنيسة مار جرجس بدلجا دير مواس ابو قرقاص

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