نيافة الأنبا بشارة يزور كنيسة مار جرجس في دلجا

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي ودير مواس للأقباط الكاثوليك، زار اليوم الخميس، كنيسة مار جرجس في دلجا.

رافق نيافة المطران خلال الزيارة الأب جوزيف منير، كما استقبل نيافته الأب يوحنا بولس، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي ميلاد جميل.

حيث تأتي تلك الزيارة في إطار رغبة الأنبا بشارة تقديم واجب العزاء لانتقال أخت الشماس ميلاد إلى الأمجاد السماوية، كما أجرى نيافته بعض الزيارات الرعوية لعائلات الكنيسة.